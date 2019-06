Honda EV, nuovi dettagli sull’auto elettrica

Honda e, il nuovo veicolo elettrico compatto del marchio giapponese, è la prima auto ad avere una piattaforma EV dedicata, progettata, secondo la Casa giapponese, “per garantire un’esperienza di guida straordinaria”.

Il telaio del nuovo veicolo secondo il produttore è stato sviluppato ponendo l’attenzione agli ambienti urbani. Il pacco batterie, centrato rispetto al passo, offre una distribuzione del peso 50:50 e un baricentro ribassato che migliora la manovrabilità e aumenta la stabilità dell’auto.

Il motore elettrico, progettato per garantire una coppia elevata, trasmette trazione alle ruote posteriori e permette una maggiore precisione di sterzata anche nelle accelerazioni improvvise. Le quattro sospensioni indipendenti, sono realizzate in alluminio, scelta che permette di ridurne il peso e dobvrebb favore prestazioni efficienti, oltre a comfort e stabilità in tutte le condizioni di guida.

La batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh ad alta capacità può essere ricaricata utilizzando una presa di ricarica CA di tipo 2 o una presa di ricarica rapida CCS2 CC. Il produttore evidenzia un’autonomia di oltre 200 Km e funzionalità di ricarica rapida dell’80% in 30 minuti.

La porta di ricarica delle batterie è posizionata sul cofano, permettendo una modalità di ricarica semplice sia frontalmente che lateralmente. È inoltre presente una spia a LED, visibile sul pannello in vetro, che permette di monitorare immediatamente lo stato di ricarica della batteria. Il display del doppio touchscreen posto all’interno dell’abitacolo mostra, oltre allo stato di carica della batteria, un grafico che indica il flusso di energia del propulsore, il livello di ricarica e la rigenerazione ottenuta dal sistema frenante.

Il pacco batterie è raffreddato ad acqua per mantenere uno stato termico ottimale e massimizzarne la ricarica e l’efficienza, il tutto con un peso e una dimensione minimi per non compromettere lo spazio dell’abitacolo.

La nuova City Car gioca un ruolo determinante nella strategia di Honda che prevede di commercializzare in Europa solo vetture con propulsori elettrificati entro il 2025. Presentata come prototipo al Salone di Ginevra lo scorso marzo, la produzione di serie della Honda e sarà avviata nella seconda metà dell’anno. Il produttore riferisce di abvere già ricevuto 31.000 “manifestazioni di interesse”.