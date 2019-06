Tim Cook, la nuova biografia sul genio di Apple ora disponibile in italiano

L’ultima biografia di Tim Cook è disponibile in italiano: è scritta da Leander Kahney, famosa firma giornalistica della tecnologia USA, esperto conoscitore dell’universo di Cupertino, autore che negli anni ha dedicato diversi volumi al mondo Apple in generale, a Steve Jobs a Jony Ive, al Mac, iPhone, iPod e altri libri ancora.

“Dopo la morte di Steve Jobs” si legge nella sinossi del volume,”l’iconico fondatore di Apple, era difficile immaginare il suo successore: l’erede avrebbe dovuto reggere il confronto con uno dei più grandi imprenditori e creativi di tutti i tempi. E Tim Cook, timido e riservato braccio destro di Jobs, non sembrava all’altezza. Ma oggi le cose alla Apple non potrebbero andare meglio: il valore delle azioni è triplicato, e l’azienda di Cupertino è diventata la prima al mondo con una capitalizzazione da un trilione di dollari”.

Grazie a Cook, Apple si sta espandendo verso una produzione più green, politiche di rispetto della privacy e dell’ambiente, prodotti sempre più all’avanguardia, un’etica solida fatta di valori veri, che sono diventati parte integrante delle attività aziendali. Dalla crescita esponenziale delle vendite degli iPhone al successo della tecnologia indossabile con l’Apple Watch, all’incremento dei servizi, Cook sta conducendo la Mela verso una nuova era.

In questo libro Leander Kahney, editor e giornalista esperto di high-tech, ha avuto il via libera esclusivo di Apple per avere accesso a fonti interne dell’azienda, grazie alle quali ha potuto ricostruire un ritratto sincero di Tim Cook. Attraverso il racconto della storia inspirationale del leader silenzioso, si scopire chi è l’uomo che è riuscito a sostituire qualcuno ritenuto insostituibile.

Il libro affronta il dietro le quinte sulla battaglia di Apple con l’FBI nel noto caso di San Bernardino, dove forte è stata la posizione di Apple a tutela della privacy. Del caso San Bernardino la redazione di Macitynet se ne è occupata più, e più, volte, con la posizione di Apple ferma nell’intento di non creare backdoor o altri sistemi per superare la sicurezza di iOS e di milioni di iPhone utilizzati in tutto il mondo, come invece aveva richiesto l’FBI.

“Tim Cook. Il genio che ha cambiato il futuro di Apple”, è disponibile su Amazon sia in formato Kindle (9,99 euro), sia in formato tradizionale con copertina flessibile (15,21 euro).

Lo stesso libro è disponibile, sempre in italiano, anche sul Book Store di Apple a 9,99 euro.