HP compra Poly, prima nota come Plantronics

Non si può certo dire che la mossa arrivi a sorpresa perché già nel 2018 lo storico marchio audio statunitense Plantronics, fondato nel 1961, era in trattative con Logitech per una acquisizione che poi non è avvenuta: un salto in avanti fino a questo 2022 e arriviamo così all’annuncio delle scorse ore di HP che acquista Poly, nuovo nome di Plantronics dal 2018 dopo l’acquisizione di Polycom per 3,3 miliardi di dollari, debiti inclusi.

Ricordiamo che il primo passo dell’uomo sulla Luna è stato descritto da Neil Armstrong tramite cuffie Plantronics. Macitynet era presente nel 2017 all’inaugurazione delle sede Plantronics in Italia, con intervista a Derrin Caddes, senior vice president design Plantronics.

Il mercato audio è tra quelli che più è cambiato negli ultimi anni, con il successo dei colossi della tecnologia, acquisizioni e anche con i problemi di alcuni marchi storici che non sono riusciti a tenere il passo, come è successo per esempio a Sennheiser che ha ceduto la divisione prodotti consumer. Nella saga rientra anche naturalmente l’acquisizione di Beats da parte di Apple.

Ma l’operazione di HP con Poly punta in un’altra direzione: difficilmente vedremo arrivare più auricolari e cuffie consumer macchiati HP con tecnologia audio Poly – Plantronics, anche perché esistono già prodotti in questa categoria di HP per il settore videogiochi macchiati HyperX. Nonostante diversi prodotti consumer riusciti e apprezzati dal mercato, Plantronics ha riscosso sempre più successo nel settore professionale, impegnandosi quasi completamente su questa trada con l’acquisizione di Polycom specializzata in dispositivi per videoconferenze, infine cambiando lo storico nome in Poly.

L’acquisizione di Poly da parte di HP sarà completata entro la fine di quest’anno, ma non è ancora chiaro se il marchio Poly continuerà a esistere e se manterrà indipendenza e amministratore delegato. Quello che è certo invece è che HP rafforzerà la sua proposta di cuffie, auricolari e dispositivi audio professionali e per videoconferenze, sia per uffici che per casa e smart working.