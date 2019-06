HTC Vive Cosmos: super realtà virtuale con schermo più nitido e sei camere di tracciamento

HTC ha sempre investito nella realtà virtuale, e anche se ancora non è probabilmente esplosa per via degli alti costi, il produttore ha sempre dichiarato come sia ancora solo agli inizi. Sembra, insomma, che il bello dovrà ancora arrivare. Potrebbe essere già a gennaio prossimo, con il nuovo visore Vive Cosmos, che incrementerà comfort e accessibilità. Ecco le principali specifiche del nuovo visore.

Le principali caratteristiche includono un design frontale ventilato, per aiutare gli utenti a rimanere freschi, oltre ad una struttura ribaltabile, che consentirà agli utenti di uscire dalla realtà virtuale senza dover rimuovere il visore.

A livello tecnico, il visore disporrà di sei telecamere per un’esperienza di tracciamento di qualità, con un frontalino modulare, che potrà essere sostituito per esigenze VR diverse in futuro. Il visore vanta ancora l’impressionante risoluzione Vive, con un display LCD da 2.880 x 1.700, un enorme aumento dell’88 percento rispetto all’originale Vive, con un aumento marginale di 100 pixel verticali rispetto a Vive Pro, comunque risoluzioni superiori rispetto a quello della concorrenza: Oculus Rift S ha, ad esempio, una risoluzione di 2.560 x 1.440.

Nessuna parola ancora su prezzi o disponibilità, con HTC che si è mostrata piuttosto riservata sulle info relativa al nuovo Cosmos, presentato inizialmente al CES all’inizio di quest’anno. Guardando, però, alle specifiche e ai dettagli di progettazione fin’ora divulgati, è probabile che svolgerà un ruolo importante nel campo della realtà virtuale.