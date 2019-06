Tetris Royale, 100 giocatori per le battaglie con i mattoncini colorati

N3twork, la società costituitasi alcuni anni fa dai fondatori della iconica società giochi per cellulari ngmoco, ha appena annunciato una partnership pluriennale con The Tetris Company, che la porterà a “sviluppare e pubblicare in esclusiva nuovi giochi Tetris sviluppati da zero per i dispositivi mobili.

I nuovi titoli arriveranno in tutto il mondo, fatto salvo il territorio cinese. Il primo di questi nuovi titoli prenderà il nome di Tetris Royale, una versione Battle Royale a 100 giocatori del classico gioco che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. I giocatori si daranno così battaglia per la supremazia nelle leaderboard attraverso varie stagioni.

Inoltre, spiega la società, “i giocatori avranno la possibilità di completare sfide quotidiane, mentre competeranno nella modalità Tetris Royale per guadagnare ricompense, tra cui personalizzazioni così come power-up ed elementi che potranno essere utilizzati in battaglia”.

Sembra un po’ la stessa filosofia che Tetris 99 ha mostrato sul Nintendo Switch, che è stato apprezzato da gran parte di critica e utenza. Tetris Royale è attualmente in fase sviluppo per iOS e Android, e arriverà tramite soft launch entro l’anno. La release definitiva in tutto il mondo non è stata ancora annunciata.

Nel frattempo, si attende anche di conoscere quali altri giochi del brand Tetris verranno messi in cantiere da N3twork.