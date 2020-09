Pro-Ject Debut Carbon EVO è il giradischi accessibile per audiofili

Pro-Ject Debut Carbon EVO è l’erede della prima versione lanciata oltre 20 anni fa, un dispositivo di successo nel mondo dell’Hi-Fi, con quasi un milione di unità vendute che ha visto avvicendarsi numerose versioni nell’arco degli anni. Nel tempo e nei vari modelli sono cambiati i materiali e le soluzioni, in ogni caso Debut Carbon non ha mai perso il DNA originario, ovvero quello di un giradischi semplice e capace di prestazioni elevate rispetto al prezzo.

Debut Carbon EVO è la sua ultima incarnazione e si avvale della ricerca e sviluppo sui materiali del costruttore, grazie anche a un’economia di scala senza precedenti per un produttore di giradischi, viste le oltre 25.000 unità prodotte al mese. La progettazione di Debut Carbon EVO si è concentrata sugli aspetti fondamentali che fanno suonare bene un giradischi, tralasciando dotazioni o funzioni che potrebbero avere un impatto negativo sulle prestazioni audio o sulla longevità.

Molti sono stati gli aspetti migliorati rispetto al Debut Carbon DC, primo tra tutti il piatto, sempre in metallo, ma che adesso aggiunge un anello in TPE (elastometro termoplastico), sistemato alla base e in grado di smorzare completamente le risonanze, aumentandone anche il peso a 1,7 Kg. Altro aspetto molto importante sono i piedini di appoggio, 3 in metallo e regolabili in altezza, di quelli a bordo delle serie più costose e che migliorano sensibilmente anche la stabilità su superfici irregolari.

Non poteva poi mancare una nuova sospensione del motore e anche in questo caso viene utilizzato il TPE attraverso una tecnica di costruzione a sandwich nella quale è stato inserito un innovativo motore a basso profilo. La velocità viene adesso regolata elettronicamente con cambio a 33 e 45 giri rpm, che vengono cambiati attraverso un interruttore, mentre per i 78 giri sarà necessario sostituire la cinghia con un’altra (in dotazione). L’interruttore di cambio velocità è stato posizionato sotto della base, in un zona molto comoda, per mantenere il classico design pulito e simmetrico che da sempre caratterizza il Debut.

Il braccio è questa volta completamente in carbonio da 8,6” con shell integrato ed è pre-montata la prestigiosa testina Ortofon 2M Red; in dotazione il cavo Connect it E, a geometria semi-bilanciata e bassa capacità, con una schermatura molto superiore alla media e in grado di garantire senza incertezze il delicato trasporto del segnale della puntina all’amplificatore.

La base è realizzata in pesante MDF con 8 mani di verniciatura e finiture scelte accuratamente per rispecchiare le attuali tendenze di mercato e i gusti dei clienti. È disponibile in rosso, bianco o nero laccato, poi cinque colori satinati (nero, bianco, blu, verde, giallo) e infine la più classica vero legno di noce, per un totale di nove versioni diverse.

Disponibilità e prezzi

I prodotti di Pro-Ject sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa: il nuovo giradischi Pro-Ject Debut Carbon Evo sarà disponibile in Italia a partire da metà ottobre 2020 al prezzo al pubblico di 499 euro.

