Huawei annuncia gli auricolari FreeBuds SE

Huawei annuncia i suoi nuovi auricolari bluetooth wireless FreeBuds SE, studiati per godere della musica in vari scenari d’utilizzo. si distinguono per un design semi-in-ear e sono sono dotati di un driver dinamico da 10mm e di un diaframma ad alta sensibilità.

Per il design Huawei ha scelto la tipologia semi in-ear, dunque un design intrauricolare non invasivo che tiene conto della comodità e della stabilità e consente agli utenti di indossarli per ore comodamente. HUAWEI FreeBuds SE integrano componenti acustici personalizzati e un grande driver dinamico da 10 mm inserito nel corpo compatto.

HUAWEI FreeBuds SE integrano anche un microfono per la cancellazione ambientale, così che durante le chiamate gli auricolari riescono ad elaborare la differenza tra la voce captata dai due microfoni per calcolare con precisione la posizione dell’interlocutore. La tecnologia beamforming contribuisce a migliorare la voce dell’utente, garantendo la resa chiara della voce.

HUAWEI FreeBuds SE sono dotati di una batteria che può fornire 24 ore di riproduzione musicale grazie al case, mentre un paio di auricolari completamente carichi possono fornire 6 ore di riproduzione musicale. In caso di chiamate vocali, HUAWEI FreeBuds SE sono in grado di fornire 16 ore di utilizzo con il case di ricarica e 4 ore senza.

HUAWEI FreeBuds SE sono dotati della nuova generazione di Bluetooth 5.2 e uando la custodia di ricarica viene aperta per la prima volta, entrano automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth. Inoltre, HUAWEI FreeBuds SE sono dotati di un sensore integrato che è in grado di rilevare la vibrazione del tocco permettendo di effettuare chiamate, riprodurre musica, mettere in pausa e saltare i brani, in modo da non dover estrarre lo smartphone per effettuare semplici controlli.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI FreeBuds SE sono disponibili, in due colorazioni, su Huawei Store in pre-ordine da oggi fino al 5 agosto e con il deposito di 1 euro, si otterrà uno sconto di 10 euro sul prezzo per un totale di 39,90 euro. Dal 6 agosto saranno in vendita al prezzo di 49,90 euro.

