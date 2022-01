HUAWEI annuncia il super smartphone P50 Pro, il pieghevole P50 Pocket e Watch GT Runner

Huawei annuncia oggi tre importanti elementi all’interno del suo ecosistema: si tratta di due nuovi smartphone flagship della serie P, esattamente HUAWEI P50 Pro e HUAWEI P50 Pocket, affiancati dallo smartwatch da corsa ideato per un allenamento scientifico,

il Watch GT Runner.

Ricordiamo che Huawei ha lanciato la serie Huawei P50 in Cina lo scorso luglio, mentre oggi annuncia finalmente la disponibilità della linea anche in Italia. In particolare, Huawei P50 Pro è dotato di un display OLED curvo da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz. Al suo interno è alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 888, supportato da 8 GB e 256 GB di memoria flash.

A livello multimediale ha una configurazione a quattro fotocamere sul retro con il marchio Leica, dotate del nuovo sistema di fotocamere Dual Matrix. si tratta di un sistema a doppia matrice che combina un sensore multispettro a 10 canali, Huawei XD Optics e motore di immagine XD Fusion Pro per una migliore nitidezza dell’immagine e un’elevata gamma dinamica.

Il sensore principale è da 50 MP con OIS ed è accompagnato da una fotocamera periscopica da 64 MP con uno zoom ottico 3,5x e uno zoom digitale fino a 100x, oltre ad una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e un sensore monocromatico da 40 MP. La camera selfie è da 13 MP e si trova nella parte centrale superiore del display con risoluzione 1228 x 2700.

Huawei P50 Pro ha una batteria da 4.360 mAh con supporto alla ricarica da 66 W con caricabatterie incluso nella confezione, che può anche caricare a 50 W in modalità wireless con un pad di ricarica compatibile. Tra le altre caratteristiche il terminale include anche uno scanner di impronte digitali sotto-display, Bluetooth 5.2, protezione da polvere e acqua IP68, una porta USB di tipo C e altoparlanti stereo.

Purtroppo, non supporta i Google Play Services, mentre a livello software esegue la EMUI 12.

Huawei P50 Pocket

Presentato in Cina a dicembre scorso, si tratta di un elegante pieghevole a conchiglia, che si pone quale diretto concorrente del Galaxy Z Flip 3. È il primo smartphone pieghevole dell’azienda ad adottare il fattore di forma a conchiglia ed eredita il design a doppio anello di Huawei P50 Pro. Il primo anello ospita un display di copertura e il secondo racchiude i sensori della fotocamera.

Il display principale è un pannello OLED da 6,9 pollici 2700 x 1228 che offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz.

Simile a Huawei P50 Pro, il terminale è dotato del nuovo sistema di fotocamere Dual Matrix di Huawei, che combina un sensore multi-spettro a 10 canali, Huawei XD Optics e motore di immagine XD Fusion Pro per una migliore nitidezza dell’immagine e un’elevata gamma dinamica. La configurazione della tripla fotocamera posteriore consiste in un sensore principale da 40 MP, una fotocamera ultrawide da 13 MP e un “sensore super spettro” da 32 MP che probabilmente è monocromatico.

Huawei P50 Pocket è alimentato dallo stesso chipset Qualcomm Snapdragon 888 di Huawei P50 Pro ed è abbinato a 8 GB/12 GB di RAM e 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione. Ospita una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 40 W.

Ha uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e supporta Face Unlock tramite la fotocamera principale e la fotocamera selfie. Sul fronte software, Huawei P50 Pocket esegue EMUI 12, sempre senza Google Play Services.

Huawei Watch GT Runner

Oltre ad annunciare le varianti globali di Huawei P50 Pro e P50 Pocket, Huawei ha presentato anche il nuovo smartwatch Huawei Watch GT Runner, progettato per aiutare i runner professionisti a raggiungere i propri obiettivo.

Sembra una variante sportiva del Huawei Watch 3, piuttosto elegante, anche se ottimizzato per il fitness. Propone due pulsanti sul lato destro, con quello in alto che funge anche da corona digitale. Il display è un display AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466.

L’orologio è realizzato in “Durable Polymer Fiber”, mentre include un cinturino in silicone nelle varianti nero o grigio. Huawei Watch Runner GT supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca Huawei TruSeen 5.0+ e il sistema di allenamento per la corsa professionale TruSport.

L’orologio pesa solo 38,5 grammi e il cinturino in silicone ha effettivamente proprietà antibatteriche. L’indossabile dispone anche di cinque principali sistemi satellitari, GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + GZSS.

E’ dotato anche un chip di posizionamento GNSS Dual-Band Five-System integrato con un’antenna nascosta. Huawei afferma che il nuovo design dell’orologio migliora le prestazioni dell’antenna GPS del 135%.

a livello di autonomia promette fino a 14 giorni di durata, se utilizzato in modalità smart, cioè in scenari di utilizzo tipici, mentre arriva a 8 giorni con un uso intenso, secondo le stime della società.

L’orologio è in grado di tracciare oltre 100 modalità sportive, include il monitoraggio SpO2, quello del sonno e dello stress, oltre ai promemoria Heavy Living come per la respirazione profonda prima di coricarsi.

L’orologio ha anche un barometro dell’altitudine integrato, supporta la funzione bussola ed è equipaggiato con HarmonyOS 2.1 preinstallato.

Il GT Runner include 4 GB di spazio di archiviazione ed è resistente all’acqua con certificazione 5 ATM. Si ricarica in modalità wireless grazie alla base di ricarica fornita in confezione.

Prezzi e disponibilità

Da oggi HUAWEI P50 Pocket Premium Edition è disponibile su Huawei Store al prezzo di 1.599,90 euro. Fino al 28 febbraio, insieme a HUAWEI P50 Pocket sarà possibile ricevere in omaggio HUAWEI FreeBuds Lipstick. Inoltre, nel primo anno successivo all’acquisto, Huawei offre una sostituzione gratuita dello schermo e della back cover.

HUAWEI P50 Pro è disponibile a partire da oggi su Huawei Store al prezzo di 1.199,90 euro. Fino al 28 febbraio, con l’acquisto di HUAWEI P50 Pro sarà possibile ricevere in omaggio gli auricolari True Wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) HUAWEI FreeBuds Pro.

HUAWEI WATCH GT Runner è disponibile a partire da oggi su Huawei Store e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 299,90 euro con inclusi gli auricolari True Wireless Bluetooth HUAWEI FreeBuds 4i e, solo su Huawei Store, il cinturino Huawei in omaggio.

In serata vi mostreremo le foto dal vivo dei prodotti ripresi all’evento Huawei per la stampa italiana.

Tutti gli articoli e le notizie che parlano di Huawei sono disponibili da questa pagina.