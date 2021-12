I pieghevoli di Samsung sono un successo grazie a Flip 3

Il Galaxy Flip 3 ha dato la giusta motivazione alle persone a cambiare smartphone: lo ha annunciato la società svelando i numeri relative alle vendite dei pieghevoli nel 2021, e quel che emerge da questi dati è un successo planetario: rispetto al 2020, l’azienda ne ha venduti il quadruplo, sintomo di un mercato che è ormai decollato e che sembra avere ampi margini di crescita.

Anche perché ad appena un mese dal rilascio del Galaxy Z Fold 3 e del Galaxy Z Flip 3, l’azienda aveva già superato le vendite complessive registrate fino a quel momento con la vendita dei due modelli precedenti. Insomma gli smartphone pieghevoli piacciono e vanno alla grande, ed Apple potrebbe pagare grosso il ritardo nel lancio del suo. Samsung infatti pare abbia registrato un «enorme aumento» dei clienti che sono passati ai suoi dispoisitivi proprio con un pieghevole.

Nel conteggio non ci sono quindi soltanto i “fedelissimi” che anziché scegliere il nuovo top di gamma hanno investito i propri risparmi su un pieghevole, ma anche quelli che fino a quel momento possedevano un telefono di un altro marchio e, con la voglia di passare a un modello ripiegabile, hanno abbandonato volentieri la nave per scegliere uno dei nuovi Fold e Flip di Samsung.

L’azienda non ha pubblicato i numeri precisi ma parla di un aumento del 150% dei consumatori che hanno cambiato marchio per il Flip 3 rispetto anziché scegliere il Galaxy Note 20, mentre sono cresciuti del 140% quelli che anziché passare al Galaxy S21 hanno scelto uno dei nuovi pieghevoli. Il fattore di forma del Flip ovviamente è l’attrattiva principale, un po’ perché rievoca i telefoni a conchiglia del passato ma senza rinunciare al grande schermo degli smartphone, e un po’ anche perché c’è un piccolo schermo che permette di dare uno sguardo alle ultime notifiche senza aprire il telefono, mantenendolo così a misure molto compatte.

Secondo un sondaggio condotto dalla società, chi invece ha scelto il Fold 3 lo ha fatto principalmente per avere tra le mani una sorta di mini-tablet, beneficiando cioè del grande schermo quadrato quando lo si apre “a libro” ed avere così a disposizione maggiori spunti per la produttività e l’interazione con la S Pen.

Ma questi primi numeri come dicevamo in apertura potrebbero spingere la concorrenza (Apple in primis) ad accelerare il lancio delle proprie soluzioni concorrenti: secondo Samsung infatti i pieghevoli dovrebbero decuplicare queste cifre entro il 2023, motivo per cui starebbe investendo ingenti risorse in ricerca e sviluppo in modo da essere in grado di tenere il passo con quello che verrà dagli altri, come ad esempio il P50 Pocket di Huawei, che è il primo dell’azienda a chiudersi a conchiglia come la serie Z Flip dei Galaxy.