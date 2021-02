Huawei P50 a breve e con tre modelli diversi

Anche se dopo il bando USA la serie Huawei P ha perso un po’ mordente nel mercato europeo, e anche in quello italiano, per l’assenza dei servizi di Google a bordo, è sempre uno dei prodotti di punta del costruttore cinese che merita certamente attenzione: la serie Huawei P50 potrebbe essere in dirittura d’arrivo, con la produzione in grandi volumi pronta al via, con tre diverse varianti. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Notoriamente, la serie di punta Huawei viene annunciata durante il Mobile World Congress. Adesso, a causa della situazione attuale, la serie Huawei P50 di prossima generazione potrebbe arrivare in ritardo rispetto alla classica tabella di marcia. Prima dell’annuncio ufficiale, comunque, sono emersi alcuni dettagli su questi dispositivi in arrivo.

Secondo un noto informatore focalizzato sul panorama Huawei, che su Twitter è noto con il nome utente @RODENT950, la prossima serie Huawei P50 includerà tre modelli, proprio come la serie Huawei P40 dell’anno scorso.

Tre Huawei P50

È possibile aspettarsi che il gigante cinese delle telecomunicazioni rilasci Huawei P50, Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro+. Inoltre, secondo il leaker, il P50 standard sarà il nuovo modello Lite, alimentato dal SoC HiSilicon Kirin 9000E. D’altra parte, il P50 Pro sarà il nuovo modello intermedio, mentre il P50 Pro+ sarà il nuovo modello Pro. A differenza del primo dispositivo, gli ultimi due telefoni saranno dotati del chipset HiSilicon Kirin 9000.

Inoltre, la stessa fonte afferma anche che questi smartphone entreranno presto nella produzione industriale poiché il loro design è stato ormai finalizzato. Ultimo, ma non meno importante, secondo il leaker, l’USP (Unique Selling Proposition) della serie Huawei P50 sarà proprio la qualità dello schermo, oltre a un nuovo sistema di telecamere ultra sensoriali e capacità rivolte verso il gaming.

