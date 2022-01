Apple aggiorna la guida per stare sicuri con AirTag

Chi è preoccupato che l’accessorio trova tutto AirTag possa essere usato per perpetrare abusi, azioni di stalking o molestie più in generale, può fare affidamento alla “Guida per l’utente sulla sicurezza personale” che Apple ha appena aggiornato proprio con lo scopo di scogliere eventuali dubbi correlati a questo argomento.

La guida delinea le funzionalità dedicate alla sicurezza della persona integrate nei vari dispositivi Apple e con l’aggiornamento attuale, come dicevamo, è stata inserita una nuova sezione appositamente dedicata ad AirTag: una modifica che è stata principalmente dettata dalle recenti notizie relative all’utilizzo improprio di questo dispositivo per rintracciare le persone (e gli oggetti) senza permesso.

Gran parte delle informazioni contenute in questo documento sono probabilmente note agli utenti Apple più esperti, tuttavia vale la pena buttarci un occhio perché include alcuni suggerimenti utili che spiegano come controllare ad esempio chi può accedere alla propria posizione, come bloccare i tentativi di accesso non autorizzati, come evitare richieste fraudolente per la condivisione delle informazioni, come impostare l’autenticazione a due fattori, come gestire le impostazioni sulla privacy e via dicendo.

Include anche le istruzioni dettagliate su come rimuovere l’accesso alle informazioni precedentemente abilitato, come gestire i dati raccolti dal servizio Apple Dov’è, le riunioni condivise nel Calendario e tanto altro ancora. Spiega anche come utilizzare gli strumenti messi a disposizione dai dispositivi Apple per migliorare la sicurezza personale, ad esempio per far sapere automaticamente a un amico quando si è tornati a casa oppure come configurare e attivare il sistema SOS in caso di emergenza.

Apple ha spiegato che questa guida verrà aggiornata regolarmente, quindi potrebbe essere una buona idea salvare il link tra i preferiti del browser o dove più si ritiene opportuno. La guida è completa di indice e di uno strumento di ricerca per rintracciare con più facilità i vari argomenti trattati; attualmente è disponibile soltanto in lingua inglese ed è accessibile a tutti sia tramite questa pagina che sottoforma di file PDF (questa versione di gennaio 2022 è composta da 56 pagine) scaricabile qui.