Apple Watch Black Unity, un nuovo cinturino e un quadrante ispirato all’Afrofuturismo

Apple ha annunciato Black Unity Braided Solo Loop, un nuovo cinturino con tanto di nuovo quadrante ispirato all’Afrofuturismo, un omaggio al Mese della storia dei neri (Black History Month), ricorrenza osservata negli Stati Uniti d’America, Canada e Regno Unito per celebrare l’importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana.

Apple spiega che il cinturino trae ispirazione dall’Afrofuturismo, una corrente culturale nata da diversi scrittori, artisti e teorici afroamericani negli anni settanta. Nell’ambito del lancio, Apple sostiene organizzazioni che promuovono l’inclusione nella scienza e nella tecnologia per le comunità di colore con iniziative quali Racial Equity e Justice Initiative.

Cinturino e quadranti sono stati ideati da comunità di creative di Colore, un omaggio nei confronti di generazioni di persone di colore parte del capitolo dimenticato della diaspora africana.

Aprendo l’app Watch su iPhone anche chi non ha il cinturino può scaricare il nuovo quadrante (in italiano “Luci dell’unità”). Apple spiega che le lancette delle ore e dei minuti “emanano luce per rendere l’idea di una comunità visibile e invisibile, rilevando la loro posizione insieme agli altri elementi visualizzati”. Disponibile in rosso e verde o in bianco e nero, il quadrante è poersonalizzabile anche con gli indici delle ore e, nella versione circolare, con un massimo di quattro complicazione sugli angoli.