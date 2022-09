Huawei a IFA 2022 con nova 10 e Pro, MateBook X Pro e altro

Non poteva ovviamente mancare Huawei a IFA 2022, che porta sul palco della kermesse a Berlino diversi dispositivi, tra cui gli smartphone Huawei nova 10 e nova 10 Pro, MateBook X Pro, MatePad Pro, e lo smartwatch WATCH D. Ecco di che si tratta.

Partiamo dagli smartphone. Huawei nova 10 e nova 10 Pro sono stati sviluppati con un occhio alle ultime tendenze della fotografia, elemento che Huawei ha sempre sostenuto nei propri dispositivi mobili. Huawei nova 10 e nova 10 Pro sono i primi smartphone a ribaltare la prospettiva, ponendo l’accento sulla camera frontale, e non solo su quelle posteriori.

E infatti, i dispositivi montano una fotocamera frontale Ultra-Wide Angle da ben 60MP in grado di catturare video in 4K, mentre Huawei nova 10 Pro è dotato di una fotocamera aggiuntiva da 8MP per ritratti e primi piani. Entrambi i dispositivi montano, inoltre, una fotocamera posteriore da 50MP.

A livello estetico HUAWEI nova 10 Pro misura 7,88 mm di spessore, mentre il nova 10 è ancora più sottile con i suoi 6,88 mm.

Huawei MateBook X Pro

Lato notebook, Huawei si è presentata con MateBook X Pro, che vanta il processore Intel Core di 12a generazione. E’ progettato impiegando leghe di magnesio leggere e resistenti e il processo di rivestimento a Micro-arc Oxidation rendono il portatile estremamente leggero, appena 1.26 kg.

Si distingue per il suo display FullView da 14,2 pollici 3,1K, con un touchpad avanzato, chiamato Huawei Free Touch, che supporta otto controlli gestuali, tra cui screenshot, luminosità, regolazione del volume e molto altro.

Il portale è dotato di un processore Intel Core di 12ma generazione, più efficiente del 60% rispetto al suo predecessore, coadiuvato da un sistema di raffreddamento Huawei Shark Fin Fan che consente al portatile di funzionare in modo efficiente per un periodo prolungato.

Huawei MatePad Pro

Lato tablet, l’azienda fa affidamento sull’ultimo MatePad Pro 11, che presenta un display OLED Huawei FullView da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Pesa 449 grammi e uno spessore di soli 5,9 mm. Per la prima vota è dotato del supporto a Huawei SOUND per offrire esperienze di intrattenimento cinematografico.

A IFA viene lanciata anche una versione da 12,6 pollici di Huawei MatePad Pro, in grado di raggiungere un rapporto schermo/corpo del 90%, elevando il livello di visione. Questo propone un’accuratezza del colore ΔE < 1, 1,07 miliardi di colori e ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Entrambi i dispositivi Huawei MatePad Pro sono compatibili con Huawei M Pencil e sono quindi ottimizzati anche per i creativi.

Huawei WATCH D

Si tratta di uno smartwatch in grado di monitorare una serie di importanti parametri vitali per la salute, come il rilevamento accurato dell’ossigenazione del sangue, SpO2, e non solo. Huawei WATCH D, include un sistema per la misurazione della pressione sanguigna, un indicatore critico per la salute generale.

Sarà lanciato sul mercato europeo come dispositivo medico certificato, e avrà una funzione di elettrocardiogramma (ECG) certificata dal punto di vista medico. Parallelamente al lancio di Huawei WATCH D, Huawei renderà disponibile la funzione ECG con certificazione medica anche su Huawei WATCH GT3 Pro in alcuni Paesi europei.

Per tutte le novità che ruotano attorno a IFA 2022 il link da seguire è direttamente questo.