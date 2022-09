iPhone 14 Pro avrà l’indicatore batteria storico

L’indicatore batteria è un argomento delicato per tutti gli utenti che, inconsapevolmente o meno, sono dipendenti dalla carica residua dello smartphone che condiziona l’accesso a messaggi, app e giochi, musica, informazioni, GPS, email e infine anche la reperibilità al telefono: per questa ragione i super appassionati di iPhone saranno felici di apprendere che, molto probabilmente, solo negli iPhone 14 Pro tornerà lo storico indicatore della carica residua della batteria.

Ci stiamo riferendo a quello composto non solo dall’icona della batteria, con una rappresentazione grafica e clorata del livello di carica, ma anche con l’indicazione scritta in numero percentuale. L’anticipazione arriva da un utente anonimo che da alcune ore a questa parte sta offrendo sul forum di discussione di MacRumors numerosi dettagli sull’aspetto dei due fori nello schermo degli iPhone 14 Pro, che sembreranno un unico foro allungato (confermato poi da Mark Gurman), perché Apple colorerà e impiegherà lo spazio tra i due fori tramite software.

Lo stesso utente che nelle scorse ore ha offerto una lunga serie di dettagli grafici e funzionali sullo schermo sempre acceso, anche questo atteso solo negli iPhone 14 Pro. Incluso il funzionamento di sfondi, widget, notifiche e contatori. Una lunga serie di anticipazioni così accurate e dettagliate da sembrare più che verosimili.

Ricordiamo che in iOS 16 beta Apple aveva già reintrodotto l’indicatore batteria in numero percentuale, ma negli iPhone attuali questo viene mostrato sovrapposto all’icona della batteria, risultando meno visibile, oltre che con scelte di design che hanno profondamente diviso utenti iPhone e appassionati Apple.

Negli iPhone 14 Pro, con la sostituzione del notch tramite due fori nello schermo, Apple ha più spazio a disposizione per icone e indicatori nella barra di stato superiore. Così l’indicatore a barre del segnale cellulare sembra tornerà in alto a sinistra, mentre l’icona a freccia della localizzazione verrà mostrato a destra della barra di stato. Affiancato dall’indicatore classico completo per la carica della batteria, sia in icona che in numero percentuale.