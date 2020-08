Huawei Mate 10 e Pro, P20 e Pro ricevono nuovi aggiornamenti

Huawei sta rilasciando nuovi aggiornamenti per alcuni dei suoi terminali, nella specie Mate 10, Mate 10 Pro, P20 e P20 Pro. Il ciclo di aggiornamenti porta le vecchie ammiraglie nel set di patch di sicurezza di luglio e risolve alcuni bug e vulnerabilità.

Alcuni dei precedenti smartphone di punta di Huawei stanno ricevendo nuovi aggiornamenti software. I dispositivi in ​​questione sono Mate 10, Mate 10 Pro, P20 e P20 Pro. La brutta notizia è dietro l’angolo: i quattro dispositivi non riceveranno alcun futuro aggiornamento del sistema operativo, come EMUI 11, ma sono ancora idonei per i nuovi aggiornamenti delle patch di sicurezza, almeno per il momento.

Secondo Huawei Central, Huawei sta aggiornando tutti e quattro i dispositivi al set di patch di sicurezza di luglio 2020. Il nuovo set di patch di agosto è invece disponibile da alcune settimane, ma Huawei in genere non aggiorna i suoi dispositivi alle patch più recenti.

Tuttavia, gli aggiornamenti di luglio risolvono molte vulnerabilità definite di “alto livello”. Gli aggiornamenti per i quattro dispositivi dovrebbero portare i numeri di build EMUI 10.0.0.175 o EMUI 10.0.0.176 a seconda del dispositivo. Huawei Central rileva che il rilascio della società ha avuto inizio dagli smartphone in Cina, ma aggiornamenti equivalenti per altre regioni dovrebbero seguire a breve.

Gli aggiornamenti in arrivo per i terminali Huawei è una ottima notizia per gli utenti del marchio: anche se privi di novità grafiche e a livello di sistema operativo, permetteranno di mantenere aggiornati i terminali dal punto di vista funzionale e della sicurezza. Purtroppo non è dato sapere cosa accadrà per il sistema operativo, questo perchè gli Stati Uniti hanno confermato il bando non concedendo più licenze speciali che finora hanno permesso a Google di fornire a Huawei Android in licenza e relativi aggiornamenti

