iPhone 12 Made in India arriverà prima del previsto

Sono ben sei le generazioni di terminali Apple costruiti in India, per lo più modelli datati ed economici ma, grazie alla forte accelerazione di Apple, dei suoi fornitori e assemblatori nel Paese, verranno accorciate le tempistiche per produrre anche il prossimo top di gamma iPhone 12 in India.

Ricordiamo che già lo scorso mese di luglio è arrivata la notizia dell’inizio produzione di iPhone 11, il primo top di gamma Apple assemblato in India. Tutto è iniziato con la prima generazione di iPhone SE nel 2017, passando poi a iPhone XR nel 2019. Gli investimenti di Apple in India sono iniziati per soddisfare i requisiti del governo locale, che richiede che almeno il 30% dei prodotti venduti da società estere sia costruito o assemblato in stabilimenti locali. In questo modo si evitano anche i pesanti dazi sull’importazione e Apple può vendere i suoi dispositivi, computer e accessori a prezzi inferiori.

Il quadro però è completamente cambiato prima per le crescenti tensioni commerciali tra USA e Cina e poi anche per Coronavirus. I dazi di Trump imposti sulle importazioni dalla Cina fanno aumentare i prezzi per i consumatori USA, così concentrare tutta la produzione in Cina non conviene più come in passato. Questo senza contare i blocchi di licenza e bandi che impediscono ai colossi IT cinesi di ottenere importanti tecnologie e macchinari dagli USA. Poi i blocchi delle fabbriche dovuti a Covid-19 hanno dimostrato i limiti della concentrazione di tutta o quasi la produzione Apple in Cina.

Appoggiati o spinti da Apple tutti i principali partner, fornitori e assemblatori, inclusi Foxconn, Pegatron e Wistron hanno già effettuato investimenti miliardari in India e continueranno a farlo nei prossimi mesi e anni. Secondo quanto segnala Business Standard Wistron, che sta assumendo fino a 10.000 persone per la produzione di iPhone, ha già iniziato la produzione di prova di iPhone 12 in India. Però il primo entrare in produzione effettiva sarà iPhone SE 2020 entro la fine di quest’anno, invece per iPhone 12 in India bisognerà aspettare fino a verso la metà del 2021.

