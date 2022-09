Nova Y70 porta le tecnologie Huawei ai giovani

Huawei nova Y70 è il nuovo smartphone della società, già disponibile per i preordini, con caratteristiche interessanti e un prezzo ridotto. Gli elementi che rendono appetibile questo terminale sono il display FullView da 6,75 pollici, una batteria da ben 6.000 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica SuperCharge da 22.5W, oltre che archiviazione da 128GB (estendibile fino a 512GB con schede MicroSD) e sistema operativo EMUI 12.

Il terminale punta molto sulla longevità e l’autonomia. E infatti, grazie all’ottimizzazione del consumo della batteria, Huawei nova Y70 è in grado di disattivare il consumo della batteria per le applicazioni di background, entrando in modalità Low Battery quando la carica arriva al 5%, consentendo al dispositivo di restare in standby fino a 12 ore prima di spegnersi.

Schermo e foto

Come già accennato, altra importante caratteristica è lo schermo Huawei FullView da 6.75 pollici, con un rapporto frontale – display del 90,26% e design con notch piccolo e sottile.

A livello multimediale il terminale presenta una fotocamera per selfie beauty da 8MP, mentre sul posteriore, Huawei nova Y70 monta una AI Triple Camera che include un obiettivo principale High-res da 48MP, una fotocamera Ultra-Wide-Angle da 5MP per 120° e una fotocamera di profondità da 2MP. Ovviamente, il terminale permette di accedere al HUAWEI AppGallery per il download delle app.

Nuova esperienza audio

Come il precedente nova Y anche il nuovo modello permette di apprezzare la musica ad alto volume. Il costruttore dichiara che la tecnologia SuperSound restituisce bassi profondi, medi chiari, oltre a migliorare dinamica e senso spaziale. L’esperienza acustica è resa coinvolgente anche dall’effetto Sky Surround con effetti 3D, sia nella riproduzione di canzoni che film.

Huawei nova Y70: prezzo e disponibilità

Huawei nova Y70 sarà disponibile nello store del costruttore nelle colorazioni Blue e Black in preordine dal 20 settembre e fino al 3 ottobre a partire da 229,90. Su Amazon trovate i dispositivi della società direttamente a questo indirizzo.