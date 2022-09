Tim Cook riceverà la laurea honoris causa il 29 settembre a Napoli

Il piano è noto fin dal mese di febbraio ed ora arrivano il giorno esatto e i dettagli: il prossimo 29 settembre Tim Cook sarà in visita alla Federico II di Napoli per la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Innovation and International Management. Precisamente, alle ore 11 il CEO di Apple si recherà nell’Aula Magna Storica dell’università, dove terrà una Lectio Magistralis. In sala, come ricorda la Repubblica, è prevista la presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

La giornata proseguirà poi a San Giorgio a Teduccio dove il CEO della multinazionale di Cupertino verrà accolto da Giorgio Ventre, direttore scientifico di Apple Developer Academy. E così Tim Cook tornerà in un ateneo italiano dopo sette anni: l’ultima visita nel 2015 alla Bocconi, anche se poi è stato in visita nel nostro paese in privato e in pubblico, per diverse occasioni. Durante i suoi viaggi e nelle dichiarazioni rilasciate Tim Cook ha spesso elogiato la cultura del design e dell’innovazione italiani.

La visita di Cook e il conferimento della laurea honoris causa seguono il grande successo della prima Apple Academy creata all’interno della Federico II nel 2016: qui il reportage di macitynet di quell’anno durante la visita di Lisa Jackson di Apple.

Da allora qui sono stati formati centinaia di sviluppatori di app per l’ecosistema Apple, con benefici su tutti i fronti, incluso il territorio, un progetto che si allinea con la strategia di Apple nel campo della formazione. Successo e collaborazione tra Apple e la Federico II in un piano di sviluppo a lungo termine che è stato esteso almeno fino al 2025.

Qui di seguito riportiamo una delle dichiarazioni in cui Tim Cook ha elogiato il nostro Paese, confessando che:

Ogni volta che visito l’Italia mi ricordo il perché tutti noi di Apple ci sentiamo così a casa qui. Condividiamo la passione italiana per il grande design e per l’artigianato, l’attenzione per quel dettaglio fondamentale che fa sì che l’intero design funzioni alla perfezione, lo renda magico

In quella stessa occasione Cook precisò che l’Italia è la culla della tecnologia, e delle arti liberali, da sempre attenta al design.