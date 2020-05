Huawei, Qualcomm e Samsung presentano il formato video MPEG-5

Huawei, Qualcomm e Samsung Electronics hanno presentato l’MPEG-5 Essential Video Coding (EVC), un nuovo standard di coding video indicato come in grado di soddisfare sia le esigenze aziendali che tecniche dell’industria dei media.

Il formato in questione è indicato come in grado di offrire video 4K UHD con elevato fattore di compressone ed efficienza rispetto a precedenti codec, permettendo di visualizzare contenuti 4K, 8K, VR, AR e HDR e “un livello di servizi che i consumatori si aspettano”.

Le tre aziende riferiscono di volere favorire la diffusione dello standard MPEG-5 EVC impegnandosi a offrire “condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie” a quanti volessero adottarlo; le rispettive condizioni di licenza saranno annunciate entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del Final Draft International Standard (FDIS).

Come obiettivo primario dello standard EVC è indicato quello di fornire un significativo miglioramento nelle capacità di compressione rispetto agli esistenti standard di encoding video con pubblicazione tempestiva delle condizioni. Le tre aziende riferiscono di un codec video ideale per reti e protocolli di delivery emergenti come il 5G, promettendo la possibilità di creare servizi video di alta qualità, facendo capire tra le righe che, giacché i contenuti multimediali, “peserebbero” meno questi richiederebbero meno risorse, e favore l’espansione di nuovi servizi man mano che 5G e reti di nuova generazione prenderanno piede.