Huawei rinnova e migliora il suo store AppGallery

Huawei aggiorna il suo store digitale per dispositivi Android, AppGallery, con una nuova interfaccia presentata in queste ore al mercato Europeo, ridisegnata con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente, e per renderla ancora più interattiva attraverso una navigazione più fluida, contenuti localizzati e un nuovo modo di scoprire e utilizzare migliaia di app e giochi.

AppGallery, anzitutto, è lo store di riferimento per quegli smartphone Huawei in cui, causa il bando USA imposto dall’amministrazione Trump, non vi è possibile di installare Google Play Store e servizi collegati. La nuova AppGallery rispecchia il cambiamento e la crescita dell’ecosistema di app presenti nello store. Adesso l’app offre una grafica rinnovata con un design più ricco e unificato per mettere in mostra le ultime novità disponibili in tema di app e giochi.

E’ l’esperienza utente al centro della nuova interfaccia grafica di AppGallery. In questo senso Huawei ha lavorato per creare una discovery interattiva, che consente alle app di essere presentate attraverso immagini e contenuti digitali complementari, permettendo in questo modo all’utente di fare meno passaggi durante la ricerca delle app preferite. Inoltre, questa funzione è utile anche a mostrare e promuovere molte più app da parte degli sviluppatori, garantendo al contempo che siano individuabili dal giusto target.

Nella nuova sezione “Consigliati” ad esempio, le app vengono presentate sotto forma di card per offrire agli utenti una maggiore semplicità nell’individuare una selezione di app e giochi scelti personalmente dal team di AppGallery. Ancora, facendo uno scroll dello schermo dall’alto verso il basso si nota che anche le tab in primo piano sono state aggiornate, mentre gli articoli vengono visualizzati attraverso i nuovi post in evidenza fino ad arrivare a quelli meno recenti, migliorando ulteriormente l’esperienza per l’utente.

Dopo i “Consigliati”, si trovano anche le sezioni “Promozioni” e “Regali”, le più popolari tra i consumatori, con il tab “Promozioni”, adattata adesso per ogni paese, e in grado di offrire Lucky Draw, Cashback e Challenge con possibilità di vincere molti premi. La sezione “Regali” consente agli utenti di ottenere reward dai developer in cambio del download o della registrazione alle app da loro sviluppate. All’interno si trovano anche servizi premium che possono essere utilizzati gratuitamente per un determinato periodo, così come crediti extra da utilizzare in un gioco. Un ottimo modo per gli utenti per scoprire le novità disponibili sullo store.

Ancora, App e Giochi hanno ora due sezioni a loro dedicate, che offrono una esperienza più avanzata e mirata. Huawei ha anche aggiornato le pagine dei prodotti dell’app, migliorando la sezione dedicata alle recensioni e valutazioni. Altra novità riguarda poi il nuovo design di Huawei AppGallery con attenzione ai contenuti editoriali, con un team dedicato di editor che pubblicherà costantemente articoli per ispirare gli utenti, dalle recensioni di app e giochi.

Infine, Huawei precisa quanto AppGallery stia continuando a crescere, sia come app disponibili sulla piattaforma sia come numero utenti. Ad oggi, sono 530 milioni gli utenti attivi mensilmente in tutto il mondo e oltre 33 milioni in Europa. Tra le app Premium su AppGallery sono presenti Deezer, Viber, Telegram, l’applicazione leader per la mobilità urbana Moovit, e altre ancora. AppGallery offre attualmente 18 categorie di app, tra cui giochi, social, intrattenimento, istruzione, notizie e letture, foto e video, cibo e bevande, navigazione e trasporti, shopping e strumenti.

