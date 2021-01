Apple pubblica foto spettacolari scattate con iPhone 12, anche in Italia

Come avviene per ogni nuova generazione di iPhone, Apple pubblica anche quest’anno nuove spettacolari fotografie per la serie Scattata con iPhone, con le immagini realizzate dagli utenti di iPhone 12 e iPhone 12 Pro in tutto il mondo, inclusa una foto realizzata in Italia da Calogero Agrò.

Le foto spaziano tra ritratti, paesaggi naturali e urbani, cielo notturno, di giorno e di notte, con una grande varietà di stili, luci e soggetti che mettono in mostra l’estrema versatilità del comparto fotocamere della gamma iPhone 12 in ogni condizione di luce e per qualsiasi tipo di fotografia, grazie ai miglioramenti nell’hardware ma sopratutto per quanto riguarda la fotografia computazionale.

Tutte le fotografie che riportiamo in questo articolo sono pubblicate da Apple: in apertura la foto realizzata da NIKCHU in Cina. Nel comunicato per la nuova serie di foto degli utenti della serie Scattata con iPhone, la multinazionale di Cupertino mette in evidenza la doppia fotocamera degli iPhone 12. Una è grandangolare con apertura ƒ / 1.6 che fornisce il 27% di luce in più per foto e video migliori in ambienti con scarsa illuminazione.

Entrambi i modelli, iPhone 12 e iPhone 12 mini, introducono anche nuove funzionalità di fotografia computazionale, che includono la modalità notturna e Deep Fusion con prestazioni più veloci su tutte le fotocamere, per foto migliori in qualsiasi ambiente. Smart HDR 3 utilizza l’apprendimento automatico per regolare in modo intelligente il bilanciamento del bianco, il contrasto, la consistenza e la saturazione di una foto per immagini dall’aspetto naturale.

Il sistema di fotocamere professionali rinnovato su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max è ancora più versatile con le fotocamere ultra wide, wide e teleobiettivo e offre agli utenti un controllo più creativo.

iPhone 12 Pro Max spinge oltre l’esperienza della fotocamera professionale con un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm per una maggiore flessibilità e zoom ottico 5x, oltre a una fotocamera wide avanzata che offre un sensore più grande del 47% con pixel da 1,7μm per un miglioramento dell’87% in condizioni di scarsa illuminazione. Uno scanner LiDAR sblocca anche funzionalità avanzate per i modelli Pro, tra cui autofocus fino a 6 volte più veloce in scene con scarsa illuminazione e l’introduzione dei ritratti in modalità notturna.

