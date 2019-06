Human: Fall Flat, eccellente puzzle con fisica realistica a 5,49 euro

Disponibile da tempo su Mac App Store, Human Fall Flat si trasferisce anche in App Store, dove è appena stata rilasciata la versione iOS per iPhone e iPad. Si tratta dell’avventura quasi interamente basata sulla fisica in cui guidare Bob, protagonista stilizzato che preme bottoni e interagisce con l’ambiente circostante, nel tentativo di avanzare livello dopo livello.

In Human: Fall Flat il giocatore prenderà quindi i comandi di umano barcollante che continua a sognare posti surreali pieni di rompicapi in cui deve ancora trovare l’uscita. Esplorare ed essere creativi sono fondamentali e tutte le opzioni sono ben accette pur di giungere all’obiettivo. Il protagonista potrà camminare (più o meno dritto), saltare, afferrare qualsiasi cosa, arrampicarti ovunque, trasportare qualsiasi cosa. Padroneggiare le mosse sarà la tua prima deliziosa sfida.

In totale il prodotto mette a disposizione 10 livelli senza limiti, pieni di rompicapi impegnativi e spassose distrazioni, in cui poter anche coinvolgere amici, collaborando per riuscire in qualsiasi impresa: sono ammessi fino a 4 giocatori per il caos più totale.

Lo scopo di gioco è quello di superare i vari quadri proposti, ciascuno dei quali prevede degli enigmi ambientali da risolvere. Sarà Bob il protagonista di gioco, una figura totalmente bianca, completamente stilizzata, che si muove con un andamento particolarmente strano, tanto da sembrare ubriaco. Come già anticipato si tratta di un’avventura, con tratti di platform e puzzle game, interamente basata sulla fisica. Ciascuno stage presenta delle scene di diverso tipo, in cui sarà necessario seguire azioni per poter procedere oltre. Alle volte si tratterà soltanto di premere pulsanti, altre ancora di spostare oggetti, attivare leve, guidare navi e chi più ne ha, più ne metta.

A stupire non è solo un gameplay assolutamente originale, ma anche la grafica di gioco, realizzata in cell shading, dove gli ambienti sono caratterizzati da non troppi elementi, tutti molto minimali e dalle forme geometriche basilari. L’avventura scorre anche per l’humor alla base, con i movimenti del personaggio talvolta buffi. Interessante anche il passaggio tra alcuni stage e l’altro, che avvengono gettando nel vuoto il protagonista di gioco che atterrerà, o meglio si schianterà, sul livello successivo.

Human Fall Flat era già disponibile su Mac App Store direttamente a questo indirizzo, mentre la versione iOS, che costa solo 5,49 euro si scarica da qui.