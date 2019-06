Verbatim Fingerprint Secure è un HDD cifrato che si sblocca con le impronte digitali

Il nuovo disco rigido Fingerprint Secure di Verbatim sfrutta una combinazione di crittografia Hardware a 256 bit AES e tecnologia biometrica per cifrare senza soluzione di continuità tutti i dati sull’unità in tempo reale, garantendo che i dati salvati siano al sicuro e protetti da accessi non autorizzati anche nel caso di smarrimento o furti.

Il disco rigido esterno in questione è presentato come “rapido e facile da usare”, ed è conforme ai requisiti GDPR poiché il 100% dell’unità è crittografato in modo sicuro.

Il sistema di riconoscimento delle impronte digitali integrato nell’unità consente l’accesso fino otto utenti autorizzati e ad un amministratore. Una volta impostati, gli utenti possono bloccare e sbloccare il dispositivo in meno di un secondo utilizzando l’impronta digitale registrata.

Il produttore spiega che il disco fisso non conserva le password nel computer o nella memoria volatile del sistema rendendolo molto più sicuro rispetto alla cifratura software; inoltre nel caso in cui finisse nelle mani sbagliate, il disco fisso cancellerà tutti i dati dopo tentativi multipli di inserimento della password non corretta.

Fingerprint Secure Verbatim è compatibile con Mac e PC e dispone di interfaccia USB 3.1 GEN 1 con collegamento USB-C . La confezione comprende anche un cavo da USB-C a USB-A e un adattatore USB-C per collegare diversi tipi di dispositivi.

Può essere collegato anche a televisori, una volta che l’impronta digitale è registrata, funzionalità non possibile con i normali dischi fissi crittografati. L’HDD è disponibile in due varianti: da 1TB (110,24 euro su Amazon nel momento in cui scriviamo) e 2TB (185,97 euro su Amazon).

Le dimensioni sono: 126 mm x 81 mm x 16,5 mm (L x P x A). L’alloggiamento è realizzato in plastica e alluminio ed è presente un indicatore LED (bloccato/sbloccato). L’unità si alimenta direttamente dal bus USB.