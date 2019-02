“Hyphen” è la parola magica che riavvia l’iPhone

Sta facendo discutere in rete un bug che si verifica pronunciando dalla vista Oggi (quella che si ottiene scorrendo verso destra dal bordo sinistro della schermata Home o di “blocco schermo”) più volte velocemente la parola “Hyphen” dopo aver toccato l’icona del microfono sulla tastiera su schermo o nel campo di ricerca e iniziando a parlare.

Sugli iPhone impostati con la lingua inglese, basta ripetere cinque volte la parola in questione per provocare il riavvio della SpringBoard (l’applicazione che gestisce la schermata Home di iOS).

“Hyphen”, in italiano è il trattino, il segno di punteggiatura utilizzato nelle parole composte e nella sillabazione (che è diverso dal segno meno). Non è chiaro per quale motivo il problema si presenti solo in inglese e non con altre lingue ma il bug non è pericoloso o comporta conseguenze.

La presenza del bug è confermata su Phone 6, 6s, 6s Max, 8, X e XS Max con iOS 12.1; il problema non sembra si verifichi con gli iPhone SE con iOS 10.3.1 e dunque il bug potrebbe essere stato introdotto con qualche recente aggiornamento di iOS. Apple probabilmente risolverà il problema con l’update a iOS 12.2, già da tempo nelle mani di sviluppatori e beta-tester.