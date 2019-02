In Cina Apple estende il programma trade-in iPhone XR e XS

Partito da diversi mesi, il programma trade-in di Apple consente di risparmiare sull’acquisto di iPhone XR e XS. Il programma, attivo anche in Italia e al momento senza scadenza, è stato invece prorogato in Cina, dove era stata precedente fissata la scadenza al 31 gennaio. A quanto pare, anche per rilanciare le vendite nel paese, continuerà fino al 25 marzo prossimo, data probabilmente non scelta a caso.

Il programma trade in in Cina è attivo dal 21 dicembre scorso, ed è simile a quello lanciato in USA e in Italia, ma con una differenza sostanziale: nel suolo cinese sarà un’offerta ben limitata nel tempo. Doveva scadere a fine febbraio, ed invece Apple sembra aver prorogato la promozione al 25 marzo, data in cui, secondo gli ultimi rapporti, la società terrà un evento per svelare i nuovi iPad 2019, AirPower, AirPods 2 e il servizio di streaming video stile Netflix.

La mossa di Apple, è servita a spingere le vendite dei nuovi iPhone nel paese, dove la concorrenza locale è sempre più agguerrita e dove le vendite, soprattutto nel periodo natalizio scorso, non sono riuscite a decollare come sperato dai vertici Apple. E così, dunque, gli utenti potranno continuare fino al 25 marzo a rivolgersi a uno dei negozi disponibili nel Paese per aderire all’offerta, acquistando un iPhone XR iPhone a 640 dollari, o un iPhone XS a 960 dollari, dando in permuta un iPhone 7 Plus.

Come sempre la differenza di prezzo per l’upgrade varia in base al modello dato in permuta e alle condizioni del terminale valutate direttamente dagli addetti dei negozi Apple Store.

Ricordiamo che, attualmente, anche in Italia è possibile acquistare iPhone XR e iPhone XS a prezzi scontati riportando indietro un vecchio smartphone iOS, arrivandoli a pagare, rispettivamente, 619 e 919 euro, riportando indietro un iPhone 7 Plus. E’ possibile dare indietro da iPhone 6 e successivi, naturalmente con sconti che variano a seconda del modello e della condizione.