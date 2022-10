I controller retrò di Nintendo compatibili con iPhone, iPad, Apple TV e Mac

Alla WWDC 2022 all’inizio di quest’anno, Apple ha annunciato una serie di miglioramenti votati al gaming con iOS 16, incluso il supporto per i controller Joy-Con e Pro di Nintendo. Adesso, gli utenti sono anche in grado di utilizzare i gamepad retrò di Nintendo, che diventano così compatibili con iPhone, iPad, computer Mac e persino Apple TV.

Lo sviluppatore Steven Troughton-Smith ha scoperto che iOS 16.1 e tvOS 16.1 supportano i controller Switch in stile retro di Nintendo, in particolare il test è stato effettuato sul controller SNES. Si tratta di una versione moderna della controparte classica con connessione wireless e una porta USB-C per la ricarica.

Nel suo tweet con un video dimostrativo, Troughton-Smith ha affermato che le piattaforme Apple ora supportino anche i controller N64 e NES per lo Switch. MacStories ha eseguito i propri test e ha confermato che i controller in stile SNES funzionano anche con iPad OS 16.1 e macOS Ventura. Inoltre, la pubblicazione è stata in grado di utilizzare il controller N64 con i dispositivi Apple. I gamepad vengono visualizzati nelle impostazioni Bluetooth quando sono in modalità di abbinamento come qualsiasi altro dispositivo.

L’App Store di Apple non supporta gli emulatori di videogiochi, ma si potranno utilizzare questi gamepad per Apple Arcade e altri titoli supportati nell’App Store. Certo, la fortuna è averli questi controller: sono stati venduti da Nintendo ai membri del programma Online, ma al momento risultano esauriti ovunque, essendo diventati praticamente dei pezzi da collezione.