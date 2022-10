Le notifiche in tempo reale si aggiornano più di frequente su iOS 16.2

Apple ha rilasciato iOS 16.1 all’inizio di questa settimana e ha introdotto le attività in tempo reale, ossia notifiche interattive persistenti che rimangono aggiornate, permettendo all’utente di tenere d’occhio ciò che accade direttamente dalla schermata di blocco. Da allora, Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 16.2 agli sviluppatori: sembra che Apple stia lavorando ad un modo per aggiornate più di frequente le attività in tempo reale.

Secondo il codice scovato in iOS 16.2 beta 1, scoperto da 9to5Mac, Apple fornirà agli utenti un’opzione per “Aggiornamenti più frequenti” per le attività dal vivo, anche se l’impostazione prosciugherà la batteria di un iPhone più velocemente. Il messaggio così avverte:

Aggiornamenti più frequenti Consentire aggiornamenti più frequenti ti consente di vedere più informazioni in tempo reale, ma può scaricare la batteria più velocemente

Nonostante l’aumento dell’utilizzo della batteria, l’opzione imminente nell’app Impostazioni sarà probabilmente un’aggiunta gradita per gli utenti che si affidano alle app di terze parti che utilizzano attività in tempo reale per trasmettere informazioni sui tempi di viaggio, come l’app di tracciamento dei voli Flighty.

Dal rilascio di iOS 16.1, diverse app di terze parti sono state aggiornate per supportare le attività in tempo reale sulle schermate di blocco dell’iPhone.

Oltre all’opzione aggiuntiva sulle velocità di aggiornamento delle attività in tempo reale, la prima beta di iOS 16.2 include altri extra tra cui la nuova app Freeform, il supporto per il display esterno di Stage Manager, e altro ancora. Trovate tutte le info direttamente a questo indirizzo.