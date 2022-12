I dirigibili autonomi di HyLigh usano la propulsione elettrica a idrogeno

H3 Dynamics e HyLight hanno collaborato alla creazione di nuovi dirigibili senza pilota a lungo raggio, aereostati indicati come sostenibili e silenziosi.

Tradizionalmente, i dirigibili utilizzano motori a combustione per la loro propulsione. Con i nuovi sviluppi del sistema di propulsione alimentati a idrogeno di H3 Dynamics, la nuova gamma di dirigibili HyLight promette “voli a lungo raggio a emissioni zero”, aprendo una categoria completamente nuova nella mobilità aerea.

HyLight e H3 Dynamics hanno iniziato a collaborare diversi mesi fa in Francia, e ora è stata avviata una prima campagna di test di volo a idrogeno-elettrico a Milano. HyLight è una start-up francese emergente e una delle pochissime aziende al mondo in grado che punta alll’idrogeno come fonte di alimentazione valida per piccoli dirigibili senza pilota in condizioni reali, scelta possibile grazie alla tecnologia di H3 Dynamics delle celle a combustibile a idrogeno per uso aerospaziale – i più piccoli e leggeri al mondo – che ha aperto la strada alla ricerca sul volo a idrogeno già dal 2006.

I dirigibili senza pilota di HyLight si muovono lentamente, ma non hanno bisogno di consumare energia per rimanere in volo. Possono operare per giorni interi con carichi più pesanti rispetto ai droni convenzionali, per condurre ispezioni a lungo raggio di risorse energetiche critiche come linee elettriche e oleodotti o scansionare infrastrutture industriali su lunghe distanze. I dirigibili potrebbero anche librarsi intorno ad aree specifiche per fornire connettività critica per i siti industriali su larga scala – o fornire comunicazioni vitali dopo un disastro naturale.

H3 Dynamics a sede a Tolosa e si propone di decarbonizzare la mobilità aerea “con una propulsione pulita a idrogeno-elettrica”, iniziando con sistemi senza pilota più piccoli, sia che si tratti di ala fissa, multirotore o piattaforme VTOL. Secondo l’azienda il mercato globale dell’aviazione senza pilota è destinato a raggiungere 38 miliardi di dollari entro il 2027.

All’inizio di quest’anno H3 Dynamics ha fatto volare il primo esemplare al mondo di carlinghe distribuite idrogeno-elettriche su una piccola piattaforma senza pilota, dimostrando il potenziale per sistemi di dimensioni maggiori su velivoli più grandi. Da allora H3 Dynamics è entrata a far parte del gruppo “Toulouse Pioneers” gruppo collegato al Museo di Storia Aerospaziale ” L’Envol des Pionniers”. L’azienda prevede di estendere le proprie soluzioni a piattaforme aeree con equipaggio e senza equipaggio più grandi nei prossimi anni.

