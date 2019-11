I font Adobe ora utilizzabili su iPhone e iPad con Creative Cloud e altre App

Una delle novità di iOS 13 è la possibilità di installare font personalizzati da usare nelle proprie app preferite, gestire font (visualizzando e gestendo facilmente i font installati) e anche trovare e installare nuovi font nell’App Store.

Tra le peculiarità della Creative Cloud di Adobe, alcuni servizi inclusi nell’abbonamento come ad esempio Adobe Fonts che permette di avere circa 17.000 font a portata di mano. I font in questione sono ora utilizzabili anche dalle app iPad e iPhone con iOS 13.1 o seguenti. Qualsiasi font installato nelle app mobile della Creative Cloud, verrà automaticamente attivato tra i vari dispositivi.

Gli sviluppatori possono attivare i caratteri in app di terze parti usando una API personalizzata di Adobe denominata “Fonts”. In altre parole, non tutte le app sul proprio dispositivo saranno in grado di sfruttare i caratteri Adobe ma varie app saranno in grado di farlo, incluse – ovviamente – quelle Adobe. Gli utenti potranno aprire app della Creative Cloud, navigare nella scheda Font e scegliere il carattere desiderato, sincronizzando il tutto tra più dispositivi.

I font in questione sono autorizzati per l’uso in ambito personale e commerciale, non esistono limiti nel numero di caratteri utilizzabili e in pratica i professionisti non dovranno occuparsi di perdere tempo con le procedure di rilascio delle licenze di ogni file. Anche chi non è abbonato alla Creative Cloud può avere accesso a migliaia di font, creando gratuitamente un Adobe ID.

Adobe è al lavoro sulla versione di Photoshop per iPad e si vocifera che sul tablet di Apple arriverà anche Illustrator. Photoshop per iPad è stato annunciato un anno fa in occasione di Adobe Max 2018: per l’occasione sul palco dell’evento Adobe più importante dell’anno era stato invitato anche Phil Schiller di Appleper preannunciare prestazioni e produttività top con gli iPad Pro 2018 introdotti pochi giorni dopo.

L’assenza su iPad di prodotti come Photoshop e illustrator ha permesso a competitor come Serif, di imbarcarsi in una redditizia nicchia di mercato con lodate e apprezzate app quali Affinity Photo e Affinity Designer.