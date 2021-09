I Mac in azienda fanno risparmiare, la conferma in un nuovo studio

Il sito 9to5Mac riferisce di uno studio di Forrester sullo studio sul costo totale di gestione (TCO) dei Mac con Apple Silicon rispetto a PC competitor. Dallo studio emerge che, scegliendo Mac, grandi organizzazioni possono risparmiare oltre 800$ in tre anni rispetto al PC.

Nel report si fa notare che includendo dati che tengono conto dei Mac con CPU M1, i Mac consentono alle organizzazioni di risparmiare 635$ per Mac quando si confrontano i costi di supporto e manutenzione. Sfruttando tecnologie quali zero-touch deployment (per consentire il provisioning dei dispositivi per la gestione aziendale) e mobile device management (la gestione dei device mobile in dotazione a dipendenti e collaboratori), la gestione dei Mac sul luogo di lavoro richiede meno addetti all’IT rispetto agli stessi ambienti nei quali si usano PC.

La conoscenza di molti dipendenti con iOS rende la transizione a macOS più agevole, senza contare che molte app sono disponibili sia per iOS/iPadOS, sia per Mac.

Nel report si sottolinea come sia in motli casi necessario acquistare varie licenze software, o sottoscrivere contratti di manutenzione del software; inoltre, alcune funzionalità intrinseche di macOS eliminano la necessità di specifiche soluzioni di sicurezza endpoint. La differenza, ovviamente, si nota maggiormente in ambienti nei quali si devono gestire centinaia o anche migliaia di macchine.

Rispetto ai tempi passati, la transizione verso Mac è ancora più semplice: molte applicazioni funzionano come Software as a Service (SaaS), fornendo agli utenti l’accesso a software basato sul cloud di un fornitore, che richiedono semplicemente un browser, senza bisogno di installare nulla in locale (le applicazioni si trovano su una rete cloud remota a cui si accede tramite il web).

Un responsabile IT di una grande azienda americana che opera nell’ambito dei servizi finanziari riferisce che in tre anni dal deployment dei Mac im azienda non sono mai capitati incidenti legati a malware, evidenziando iniziali benefici in termini di spinta sul lavoro, prestazioni, produttività, innovazione e negli ultimi tempi anche relativamente alla sicurezza.

I Mac benché non siano impenetrabili, riferisce sempre il report (qui in PDF), offrono svariate protezioni di serie, grazie a tecnologie quali Touch ID, FileVault 2 e Gatekeeper. Giacché queste tecnologie sono progettate per essere di facile uso per i consumatori, sono altresì di facile uso per i dipendenti che possono godere della massima sicurezza, senza alcun impatto sulla produttività.

Il report si conclude evidenziando migliorie in termini di performance dei dipendenti come metrica-chiave, con le organizzazioni che usano Mac che vantano un elevato “tasso di ritenzione” (fidelizzazione) e miglioramenti in termini di produttività.

Tra le aizende che possono confermare i benefici dei Mac in azienda c’è… IBM: da anni questa grande azienda usa Mac, evidenziando vantaggi a tutti i livelli.