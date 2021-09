iPad mini 2021, dettagli e confronto per un iPad Air in miniatura

Tra iPad Air di quarta generazione e iPad mini di sesta generazione le differenze sembrano poche, in realtà la presentazione di un anno successivo ha portato diverse novità con il modello più recente e più piccolo e dobbiamo dirvi che se il formato dello schermo e la possibilità di utilizzare tastiere abbinate alla custodia non sono uno ostacolo potrebbe essere molto più conveniente affidarsi al piccolo tablet di casa Apple per lavorare in scioltezza.

Per chi fosse indeciso tra l’uno e l’altro modello vi riportiamo qui un confronto sia tra le dotazioni sia un confronto estetico e funzionale e sopratutto dimensionale che mette i due iPad uno di fianco all’altro.

Prima di tutto la tabella che fornisce i confronti di partenza tra i due.

Qui sotto una galleria con i due modelli a confronto

E infine la seconda parte della tabella del confronto tra caratteristiche. Dulcis in fundo i prezzi a confronto dei due modelli. Vi ricordiamo che periodicamente Amazon offre sconti su diverse varianti di iPad Air di quarta generazione e il modello base Wi-Fi è arrivato a 569 € nei giorni scorsi. Lo sconto normalmente va dal 6 all’8%.

Dalla somma di tutti questi fattori e tenendo conto dei prezzi di listino non scontati è chiaro che tranne che per la dimensione dello schermo e la possibilità di aggancio di tastiere quasi full-size il nuovo iPad mini è superiore in tanti aspetti al più costoso iPad Air e si candida a diventare, magari insieme ad Apple Pencil 2 e altri accessori di cui vi abbiamo parlato su questa pagina il più comodo e conveniente tablet-taccuino da portarsi in tasca o da utilizzare per lo smart working ovunque.