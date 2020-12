iPad Pro e MacBook Pro M1 mini LED arrivano nel 2021

È già stato ampiamente anticipato che Apple ha in cantiere sia un nuovo iPad Pro che nuovi MacBook Pro con processore M1 dotati di schermi mini LED: ora un report che proviene da Taiwan precisa le grandi manovre in corso presso i principali partner e fornitori del colosso di Cupertino per prepararsi a produrre le componenti che verranno impiegate in questi nuovi dispositivi.

Dal punto di vista degli utenti e dei tempi di attesa, il primo sulla tabella di marcia dovrebbe essere iPad Pro mini LED indicato in arrivo già nel primo trimestre del prossimo anno, a cui seguiranno i nuovi MacBook Pro con processore Apple Silicon M1 e display mini LED nel secondo trimestre. Date già emerse più volte negli scorsi mesi e indicate anche dall’attendibile analista Ming Chi Kuo.

Il report si focalizza sul lungo elenco di società che si stanno preparando per costruire le componenti, tra cui vengono citati i fornitori Apple: Epistar, FitTech, SMT Taiwan Surface Mounting Technology, Zhen Ding Technology, Auras Technology e All Ring Technology. Tutti questi beneficeranno degli ordinativi Apple per i dispositivi mini LED in arrivo nel 2021. Gli ordinativi di Apple per iPad Pro mini LED sembra saranno suddivisi tra Foxconn e Compal, mentre quelli per i MacBook Pro M1 con mini LED, attesi con diagonali di 14″ e 16″ e con nuovo design, saranno per lo più costruiti da Quanta e in parte anche da Foxconn.

Su tutti i fornitori di Apple si prevede che quello che registrerà i benefici più consistenti sarà TSMC, costruttore unico incaricato da Apple per tutti i nuovi processori Apple Silicon destinati a iPad Pro, MacBook Pro, ordinativi che si vanno ad aggiungere ai chip per gli iPhone 12. Complessivamente è già previsto per TSMC un risultato record per il primo trimestre del 2021.

Rileviamo che il report sugli ordinativi di produzione per iPad Pro e MacBook Pro mini LED, pubblicato da DigiTimes, indica sempre il processore Apple M1, ma è lecito attendersi una nuova versione ancora più potente per i portatili di Cupertino di fascia alta, oltre naturalmente anche per le macchine desktop. In precedenza sono emersi due report che indicano i lavori di Apple su un processore Apple Silicon con 12 core di calcolo e anche del primo processore grafico discreto marchiato Apple.

