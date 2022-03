LG sviluppa schermi OLED da 11” e 12,9” per futuri iPad

Si parla da tempo del piano di Apple di introdurre un futuro iPad con display OLED, con conferme in questo senso che continuano ad emergere nelle anticipazioni: sembra che la multinazionale di Cupertino potrebbe puntare a due diversi tablet con questa tecnologia, un modello da 11 pollici e un altro con schermo da 12,9 pollici che potrebbero essere costruiti da LG.

The Elec afferma che LG Display sta sviluppando due modelli di pannelli OLED che “mira a fornire al lancio di iPad di Apple in futuro”. Apple ha in programma di applicare una struttura tandem a due stack per i pannelli OLED che utilizzerà per i futuri modelli di iPad. Cupertino prevede, inoltre, di applicare transistor a film sottile (TFT) a ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) su questi pannelli.

I pannelli OLED tandem a due strati hanno, per l’appunto, due strati di emissione invece di uno utilizzato nei pannelli OLED a pila singola. Ciò consente a questi pannelli di avere una luminosità doppia e una durata quattro volte maggiore rispetto ai pannelli OLED a struttura singola. Non è la prima volta che la pubblicazione riporta che Apple sta pianificando un iPad OLED per il futuro. A partire da ora, The Elec afferma che la società di Cupertino punta a una versione di questi tablet nel 2024.

In precedenza ha affermato che Samsung Display stava anche cercando di competere con LG per la produzione di pannelli OLED per un futuro iPad, ma non è chiaro chi vincerà queste commesse. Non solo, Apple aveva precedentemente scartato i suoi piani per un iPad OLED, quindi l’arrivo di un tablet con questa tecnologia di visualizzazione potrebbe ulteriormente saltare.

Nel frattempo Apple impiega la tecnologia mini LED in iPad Pro 12,9, oltre che sui MacBook Pro 2021 con Apple Silicon. Lo scorso anno sono stati introdotti anche iPad mini 6 completamente rivisto e anche il nuovo iPad 2021 economico.