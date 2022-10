I migliori fumetti in vista di Lucca Comics and Games (prima parte)

Come ogni anno, a cavallo del ponte dei Santi (e dei Morti) a Lucca si tiene Lucca Comics and Games, dal 28 ottobre al primo novembre. Una kermesse che tocca tutto: fumetti, giochi, videogiochi, libri fantasy, manga, anime, film e telefilm d’animazione, cartoni animati, serie tv e cosplay per le strade della città medioevale toscana (forse la cosa per la quale Lucca Comics è più famosa dal punto di vista visivo).

Quale occasione migliore per fare un giro nel mondo dei fumetti questa settimana e la prossima in altri mondi vicini (sarà una sorpresa) per trovare cose buone da leggere anche per chi a Lucca non ci può andare? Ecco quello che abbiamo scelto per voi: da leggere, da regalare, da scoprire.

Le buone maniere

Daniel Cuello ha iniziato il suo percorso narrativo di graphic novel sulla contemporaneità con Residenza Arcadia e Mercedes. Questa è una storia che è ambientata nello stesso mondo ed è “accanto” ma non necessariamente dopo le due precedenti. Un ufficio pieno di semplici impiegati – il volto meno terribile ma comunque insidioso di una dittatura – è il contesto in cui si svolge la storia. Perso nei corridoi di un vetusto edificio della Pubblica Amministrazione, c’è l’Ufficio 84. I suoi impiegati si occupano di assicurarsi che qualunque scritto generato nella nazione non possa turbare la serenità del Partito. Dai testi delle canzoni alle bozze dei romanzi, dai giornalini parrocchiali ai testi tecnici e scolastici, tutto passa per le loro mani, affinché si attenga alle regole di un mitico Vademecum, che nessuno fa a tempo a leggere prima che venga aggiornato, diventando sempre più censorio e limitante. Tra il giorno in cui inizia questa storia e il giorno in cui finisce, trascorrono ventidue anni. Nello sguardo di Teo Salsola, il direttore dell’Ufficio 84, li vedrete tutti, quegli anni, e tutti quelli venuti prima. Persosi nel concetto stesso di burocrazia per non essere riuscito mai a immaginarsi realmente un ribelle, il Direttore Salsola anestetizza i propri giorni nella speranza di non ritrovarsi mai. Ovviamente fallirà, e quando si ritroverà nulla sarà più lo stesso, e le conseguenze della sua presa di coscienza saranno epocali, non solo per lui.

Il fotografo

C’è la guerra in Europa, purtroppo, ma la sua narrazione ovviamente non inizia oggi. Invece, tornando indietro, c’è il racconto del 1986 di un giovane fotografo, Didier Lefèvre fu coinvolto da Medici Senza Frontiere in un reportage sull’Afghanistan («c’è sempre una guerra in Afghanistan» ci ricorda Adriano Sofri nell’introduzione al volume italiano) che furono poi raccolte dal fumettista Emmanuel Guibert, che decise di ricostruire il viaggio di Lefèvre in forma di graphic novel, di racconto per immagini che unisse fotografie e disegni. “È in effetti un’opera straordinaria. La memoria di una guerra particolare e di un capitolo particolare dentro quella guerra, tuttavia capace di rendere l’idea della guerra di sempre e dei nostri giorni con una vivacità e vividezza inedite” ha scritto ancora Adriano Sofri.

No sleep till Shengal

Il libro più venduto in Italia è un fumetto ed è di Zerocalcare. Non fa ridere, cioè anche, ma non solo. È un reportage drammatico. Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno. Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama “terrorismo” ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell’indifferenza assordante dell’occidente

Devilman: 1-5 [Cinque volumi indivisibili]: Vol. 1-5

La storia di Devilman è una di quelle centrali nella costruzione del mito del fumetto giapponese, il manga, grazie a Go Nagai. Tradotto anche in anime, in cartone animato, questo e un reboot della serie di alcuni anni fa in un’ottima edizione di qualità in cofanetto. I demoni, antichi abitanti della terra, si sono risvegliati dal loro sonno millenario per riprendere possesso del pianeta, sterminando la razza umana. Ryo Asuka è convinto che l’unico modo per combattere questa minaccia sia fondere la propria natura con un essere diabolico e assimilarne i poteri. Per farlo, si serve del giovane Akira Fudo. Questa è la storia di un ragazzo costretto a lottare contro violenze e atroci sofferenze. Questo è Devilman.

2120

Un fumetto incredibile, una storia appena uscita e spettacolare. Un labirinto filosofico che funziona come un videogioco “punta e clicca”. Un infinito e inquietante susseguirsi di stanze e misteri. Un accurato e stupefacente omaggio all’estetica dell’informatica anni ’90 creato da George Wylesol. Più che un libro a fumetti vero e proprio 2120 è la trasposizione su catta di un immaginario visivo anni Ottanta con una struttura di libro a bivi. Siete Wade, uno sciocco riparatore di computer di mezza età, inviato a riparare un computer in un edificio di uffici vuoto e non meglio identificato. Una volta entrati, la porta si chiude dietro di voi e non potete uscire. Ora inizia l’avventura! Dovete esplorare l’edificio e cercare di trovare la strada di casa. L’edificio è enorme all’interno, con molti corridoi e stanze vuote, ma l’unica speranza è quella di scoprire indizi e cercare di risolvere il mistero su cui si regge l’intera esperienza. Presentato come un mix tra le classiche storie di avventura e i giochi di fuga “punta e clicca”, 2120 offre ai lettori la possibilità di esplorare questi spazi liminali e, allo stesso tempo, di intraprendere un viaggio esistenziale di scoperta. Ah, se non l’aveste capito, è un libro horror.

Fondazione. Batman/Fortnite

Se non leggete fumetti DC Comics da un po’, forse vi siete persi qualche evoluzione. Ebbene, ce ne sono di cose da scoprire. Direttamente dalle pagine della miniserie di successo Batman/Fortnite: Punto Zero arriva uno speciale che ci porta direttamente dall’Isola a Gotham City! Se pensavate che la saga che mette insieme il Cavaliere Oscuro e il videogioco del momento fosse finita, sappiate che sta invece per diventare ancora più grande!

Catwoman 1: Imitatrici

Il primo volume di una miniserie della DC molto interessante, uscita l’anno scorso. Di Fernando Blanco e Joelle Jones, segue una tradizione di approfondimento e reinvenzione dei personaggi del mondo DC. È uscito anche il secondo volume “Lontana da Gotham” e si sentono gli echi della follia di Harley Quinn.

Gotham arrivo! Harley Quinn

Visto che la citavamo, la straordinaria e folle compagna di Joker, membro di punta della Suicide Squad, amante di Batman (ops, spoiler!) e tante altre cose, eccola qui in una lettura piuttosto interessante anche stilisticamente visto gli autori (testi di Mariko Tamaki e disegni di Steve Pugh). Quando la quindicenne Harleen Quinzel viene mandata a vivere a Gotham City, non è preoccupata: ha già vissuto molte situazioni difficili e sa come cavarsela nella città più pericolosa del mondo. E poi la più famosa drag queen di Gotham, Mama, l’ha presa sotto la sua ala, e sembra che Harley finalmente abbia trovato un posto dove crescere ed essere veramente se stessa. Ma una multinazionale senza scrupoli sta pian piano prendendo possesso della città, e quando anche Mama è costretta a lasciare la sua casa e il suo locale notturno, Harley si arrabbia. Decide di trasformare la sua collera in azione e si trova di fronte a una scelta: unirsi alla sua amica Ivy, che sta facendo una battaglia per rendere la città un posto migliore in cui vivere, o schierarsi con l’anarchico Joker, che ha intenzione di abbattere Gotham in modo violento e spettacolare…

Il lungo Halloween. Batman

Se invece non conoscete il mondo DC, è il momento di scoprirlo a partire dal suo eroe più interessante, cioè Batman, in questa serie che parte dagli inizi ed è perfettamente a tema Halloween. Una serie di omicidi sconvolge Gotham City: cosa faranno il Cavaliere Oscuro, Harvey Dent e il capitano Gordon per fermarli? Una storia universale e appassionante ambientata nei primi anni di attività di Batman. Un volume per cominciare a conoscere il mondo dell’Uomo Pipistrello.

La maschera di Innsmouth da H. P. Lovecraft. Collection box (Vol. 1-2)

Visto che c’è Halloween e che parliamo di storie nere e con un certo grado di orrore, ecco l’adattamento fatto da Gou Tanabe del famoso racconto di H.P. Lovecraft. Nel corso di un viaggio alla ricerca delle proprie radici, un giovane turista sta visitando le caratteristiche città portuali del Massachusetts, delle quali la sua famiglia è originaria. Giunto nella cittadina di Innsmouth, il ragazzo si trova però di fronte a un luogo cupo e popolato di abitanti dai modi schivi e misteriosi. Solo un vecchio marinaio con la lingua sciolta dal vizio del bere sembra voler fare conoscenza e rivela al giovane l’insolita storia dei cittadini di Innsmouth… e del loro antico patto con delle creature provenienti dagli abissi. Un racconto all’apparenza delirante ma che presto svelerà al ragazzo tutta la sua spaventosa e inquietante fondatezza. Tra l’altro questo cofanetto completo è un nuovo tassello nella collezione dei preziosi adattamenti lovecraftiani del maestro del manga Gou Tanabe.

Frieren. Oltre la fine del viaggio

La “tristezza benedetta” descritta da Tolkien per indicare la struggente nostalgia priva di amarezza che arriva quando si conclude una grande avventura che ha cambiato profondamente chi l’ha vissuta trova in queste fenomenale e lunghissimo manga il suo presupposto esistenziale. È una emozione complessa, e tutta da esplorare, come fa l’autore Kanehito Yamada con i disegni di Tsukasa Abe. Ecco la storia: la maga elfica Frieren e i suoi coraggiosi compagni d’avventura hanno sconfitto il Re Demone, portando finalmente la pace nella loro terra. Ora gli eroi possono prendere ognuno la propria strada, verso la meta comune di una vita tranquilla. In qualità di elfa, Frieren è destinata a un’esistenza lunghissima e a sopravvivere al resto del gruppo: come potrà fare i conti con la mortalità dei suoi amici? Riuscirà a trovare appagamento nella propria vita e a imparare a comprendere cosa significa vivere per gli esseri umani che la circondano? Per Frieren la battaglia potrà anche essersi conclusa ma il viaggio interiore che la attende sarà altrettanto duro e difficile. È una serie di albi semplicemente meravigliosa, leggetela e poi ci ringrazierete.

50 manga da leggere almeno una volta nella vita. Per sapere tutto sul fumetto giapponese

Chiudiamo questo primo appuntamento di due sui migliori fumetti in vista di Lucca Comics con una sorpresa, come tradizione di questa rubrica. E la sorpresa non poteva che essere questo libro di Andrea Fiamma, che spiega tutto quel che c’è da sapere per immergersi nel mondo del fumetto manga. Divertenti, emozionanti, innovativi: sono i manga! Dal Giappone alla conquista del mondo, i fumetti del sol levante appassionano milioni di fan con storie folli, romantiche, coraggiose e innovative. L’industria del manga è una delle più attente a creare prodotti specifici per ogni tipo di pubblico, ma è anche la patria di successi planetari noti a tutti, grazie alla capacità pervasiva delle creazioni giapponesi. Proprio per questa capacità di intercettare pubblici diversi, incluso quello femminile, molto spesso ignorati dagli altri mercati, il manga si diffonde anche in Italia. Oggi più che mai, in un’epoca di grande riconoscimento del valore artistico e commerciale dei fumetti, i manga salgono alla ribalta grazie alla loro capacità di stupire, di intrattenere e di regalare ore di grandi letture. In 50 manga da leggere almeno una volta nella vita sono raccolti i manga più importanti dell’intera storia del fumetto del Sol Levante, scelti per la loro valenza culturale, commerciale e artistica, in un viaggio tra stili, temi e autori imprescindibili. Una vera e propria guida quindi, indispensabile per gli appassionati ma anche per chi si vuole avvicinare ai manga e non sa da dove cominciare… La prima guida indispensabile per sapere quali sono i 50 manga più importanti! Tra i 50 manga raccontati, analizzati e spiegati: L’attacco dei giganti; One piece; Paradise kiss; My hero academia; Dragon ball; Soil; Death note; Bleach; Assassination classroom; Akira; Naruto; One-punch man; Touch; Yotsuba &!; Video girl AI; Sailor moon; Ranma ½; Fullmetal alchemist e tanti altri fumetti giapponesi!

