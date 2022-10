NordPass Premium scontato del 50%, solo 1,49 € per il gestore password

Siccome le tecnologie digitali si evolvono di pari passo con le minacce in cui si può incappare online, fareste bene a considerare l’idea di dotarvi di quegli strumenti di sicurezza che vi consentono di proteggere i vostri dati più sensibili. Cascano così a pennello le offerte del Black Friday e del Cyber ​​Monday grazie alle quali è possibile aumentare la protezione digitale risparmiando un sacco di soldi.

Uno dei migliori gestori di password in circolazione è NordPass, e ha appena abbassato i prezzi per tutti i suoi abbonamenti. Ciò significa che è possibile risparmiare fino al 50% su un piano Premium di 2 anni (che costa solo 1,49 euro al mese).

Se state invece cercando una suite di sicurezza completa, sarete felice di sapere che il provider dietro uno dei migliori servizi VPN in circolazione sta offrendo sconti importanti su tutti i suoi prodotti. L’ultima promozione lanciata proprio in occasione del Black Friday permette praticamente di ottenere NordPass insieme a NordVPN Premium, con protezione da malware e ad-blocker per soli 3,99 euro.

Attiva da oggi e fino al 30 novembre, di seguito vi diciamo tutto ciò che dovete sapere riguardo NordPass.

Perché scegliere NordPass

Questo software per la gestione delle password ha un aspetto professionale ed è facile da usare, ma soprattutto è dotato di alcune interessanti funzionalità.

Non solo può gestire facilmente le password crittografate, ma memorizza anche in modo sicuro le carte di credito e qualsiasi altro dato bancario rendendo i pagamenti più veloci e sicuri quando si fanno acquisti online.

Queste opzioni sono disponibili sia per gli utenti che si abbonano al pacchetto gratuito, sia per quelli Premium; tuttavia, il piano a pagamento offre il massimo sotto ogni punto di vista, e il Black Friday insieme al Cyber ​​Monday è il momento migliore dell’anno per abbonarsi. Il pacchetto Premium base infatti può ad esempio gestire separatamente fino a sei dispositivi diversi contemporaneamente.

Indipendentemente dal piano a pagamento scelto, NordPass rileva password deboli e riutilizzate e suggerire solo quelle più forti. Funziona anche come avviso in caso di violazione dei dati, scansionando il web per verificare se alcune delle proprie informazioni private sono state esposte.

La promozione

Come dicevamo al momento Nordpass è in promozione: il pacchetto Premium infatti costa 1,49 euro al mese (invece di 2,98 euro).