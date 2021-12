Xiaomi 12, ecco gli smartphone tra i primi con chip Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi ha svelato la sua ultima linea di smartphone e dispositivi indossabili di punta. La serie Xiaomi 12, che per ora è disponibile solo in Cina, e che include Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

Entrambi sono tra i primi dispositivi a integrare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e vantano RAM LPDDR5. Lo Xiaomi 12 ha una batteria da 4.500 mAh, mentre il 12 Pro ha quella che, secondo l’azienda, è la prima batteria a cella singola da 120 W, da 4.600 mAh. Xiaomi afferma che offre una maggiore capacità di 400 mAh rispetto alle batterie a doppia cella senza dover aumentare le dimensioni.

La gamma di fotocamere del modello base include un sensore IMX766 da 50 MP di Sony come fotocamera principale, un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP e un sensore telemacro da 5 MP. Il 12 Pro, invece, vanta il nuovo sensore Sony IMX707, una fotocamera ultra-wide con un campo visivo di 115 gradi e un teleobiettivo 2x per i ritratti. Tutti e tre i sensori sono da 50 MP, mentre la fotocamera principale migliora la cattura della luce fino al 49% rispetto al modello precedente, secondo Xiaomi.

Sulla parte anteriore, i dispositivi vantano un sensore da 32 MP. La fotocamera frontale è perforata nello schermo e posizionata al centro. Xiaomi ha fatto notare che la modalità notturna è disponibile su entrambi i dispositivi. Quanto ai display, Xiaomi 12 ha uno schermo OLED flessibile da 6,28 pollici con una risoluzione di 2.400 × 1.080, 1.100 nit di luminosità e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il 12 Pro offre uno schermo AMOLED da 6,73 pollici con una risoluzione di 3.200 x 1.440 e 1.500 nit di luminosità. Sul lato audio, entrambi i telefoni dispongono di doppi altoparlanti simmetrici e supporto Dolby Atmos. Il 12 Pro è dotato di mid-woofer e tweeter personalizzati.

I dispositivi saranno in vendita il 31 dicembre, a partire da 3.699 RMB (circa 580 dollari) per Xiaomi 12 e 4.699 RMB (circa 738 dollari) per Xiaomi 12 Pro. La società ha anche affermato che rilascerà una versione a basso costo di Xiaomi 12 lo stesso giorno. Si tratterà di Xiaomi 12X, con un chipset Snapdragon 870 e un prezzo a partire da 3.199 RMB (500 dollari). Al momento, la brutta notizia, è che sembrano essere destinati solo al mercato cinese.

Xiaomi S1

Inoltre, Xiaomi ha rivelato il suo ultimo smartwatch. Si tratta di Xiaomi Watch S1 con uno schermo AMOLED da 1,43 pollici con display in vetro zaffiro e telaio in acciaio inossidabile. Offrirà statistiche dettagliate sulla salute e supporterà 117 modalità di fitness. Il dispositivo ha anche una resistenza all’acqua di 5ATM. Xiaomi afferma che il dispositivo ha una durata della batteria di 12 giorni e fino a 24 giorni in standby.

Come per i nuovi smartphone, Xiaomi Watch S1 sarà disponibile solo in Cina per il momento a un prezzo di listino di circa 172 dollari.

Xiaomi Buds 3

Ultimi, ma non ultimi, gli Xiaomi Buds 3, i nuovi auricolari con driver dinamici a doppio magnete. Gli auricolari offrono fino a 40 dB di cancellazione del rumore e tre modalità di cancellazione attiva del rumore. Xiaomi afferma che gli utenti potranno godere di musica fino a sette ore con una singola carica, e fino a 32 ore di utilizzo totale con la custodia di ricarica. Gli Xiaomi Buds 3 costeranno circa 70 dollari.

Sebbene questi dispositivi siano orientati al mercato cinese, potrebbero farsi strada anche in Europa in un secondo momento.