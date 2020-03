I nuovi auricolari Powerbeats sono arrivati anche su Amazon

La scorsa settimana si potevano comprare soltanto tramite Apple Store, ma da qualche ora a questa parte li distribuisce anche Amazon: i nuovi auricolari Powerbeats di Apple si possono infatti comprare direttamente sull’e-commerce di Jeff Bezos al prezzo di 149,95 euro.

Nelle anticipazioni erano sempre indicati come Powerbeats 4, tuttavia Apple ha deciso di modificare il nome eliminando il numero progressivo, presentandoli semplicemente come Powerbeats. Nome a parte, i nuovi Powerbeats migliorano qualità audio, design, indossabilità, funzioni e specifiche. La nuova forma innanzitutto crea un contorno più regolare sia intorno all’orecchio quando sono utilizzati, sia intorno al collo quando l’utente non li sta utilizzando per ascoltare musica ed effettuare chiamate.

Il chip wireless Apple H1 riduce invece i consumi di energia (guadagnano 3 ore di autonomia in più, per un totale di 15 ore di musica ininterrotta) ed i tempi di connessione Bluetooth, ridimensionando anche la latenza audio, mentre la tecnologia Fast Fuel permette di ottenere 1 ora di autonomia con appena 5 minuti di ricarica tramite connettore Lightning.

La certificazione IPX4 li rende resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua, mentre la certificazione come dispositivo Bluetooth di Classe 1 assicura connessioni sempre stabili con iPhone, iPad e Mac. Potete approfondire il discorso dando un’occhiata all’articolo di presentazione che abbiamo pubblicato lo scorso lunedì.

Qui vi ricordiamo solo che per contenere il prezzo di vendita, i nuovi Powerbeats sono proposti senza cover batteria di trasporto, come invece avviene per AirPods e anche per Powerbeats Pro. Come dicevamo da poco in vendita su Amazon a 149,95 euro spedizione inclusa e con disponibilità immediata: sono proposti nelle tre colorazioni: nero, bianco e rosso.