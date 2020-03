QMidi 2.8: il software per Midi e Karaoke su Mac a 64 bit e con dark mode

Si aggiorna alla versione 2.8.x il software storico per Karaoke su Mac realizzato in Italia da Mixage Software

Qmidi è in grado leggere e gestire in playlist i formati .mid, .kar, CD+G, MP3+G, video con testo abbinato delle basi per il Karaoke in vendita su internet e presso i negozi specializzati, ha la possibilità di utilizzare Sound Font dedicate al posto del sintetizzatore Midi standard di iOS, di modificare i file Midi e gestire diverse codifiche per il testo per gli archivi elaborati su Mac e PC.

E’ possibile selezionare il tipo di testo da inviare ad un display secondario collegato al vostro Mac oltre alla gestione delle singole tracce, strumenti, volumi ed effetti e panpot con una sezione mixer. Le basi musicali così riprodotte possono essere esportate in diversi formati audio, midi, filmati e pure per notazione con accordi.

Con gli ultimi aggiornamenti ora abbiamo la piena compatibilità a 64 Bit con Catalina e il supporto pieno del Dark Mode.

Inoltre:

– I Filmati sono mostrati in simultanea su due finestre (locale o esterna)

– Si possono aggiungere testi sincronizzati ai filmati

– Si possono copia-incollare immagini a documenti RTF

– Si può usare il menu di ricerca per selezionare dalla libreria o dalla playlist attiva

– Si può esportare in MP3 con il download del framework LAME

– I patch midi non definiti sono mostrati in grigio nel mixer midi

– E’ presente una modalità di scrolling animata sul testo Karaoke

– Si può aggiungere un file di testo o un PDF per collegarlo alla canzone corrente

– E’ presente il Midi Thru: i messaggi Midi in entrata sono instradati all’uscita Midi

Nella versione Pro sono presenti:

– Possibilità di crossfade di Midi, audio e video

– Metronomo con pre-count e canale audio di uscita specifico

– Possibilità di caricamento manuale della canzone successiva

Qui sotto una schermata in Dark Mode

Il costo al pubblico è di 14,99 Euro per la versione base e di 34,99 Euro per la versione Pro. Si può scaricare, in modalità shareware per provarne le caratteristiche, direttamente dal sito dello sviluppatore Bruno Di Gleria.