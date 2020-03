Apple annuncia i nuovi auricolari Powerbeats per sportivi

Nelle numerose anticipazioni sono stati indicati come Powerbeats4, ora però arriva l’annuncio da parte di Beats, marchio e società di proprietà Apple, in cui i nuovi auricolari Powerbeats vengono svelati con il nome ufficiale in cui scompare l’indicazione del numero progressivo. Nello scorso weekend sono già stati avvistati in vendita in USA priam ancora dell’arrico del comunicato ufficiale da parte di Apple – Beats.

I nuovi auricolari Powerbeats migliorano design, indossabilità, funzioni e specifiche e vengono proposti anche a un prezzo inferiore rispetto al modello precedente Powerbeats3. Il design più ricercato porta anche più stabilità e comodità quando sono indossati perché il filo che collega i due auricolari tra loro fuoriesce direttamente dal gancio per l’orecchio. In questo modo si crea un contorno più regolare sia intorno all’orecchio quando sono utilizzati, sia intorno al collo quando l’utente non li sta utilizzando per ascoltare musica ed effettuare chiamate.

Su entrambi gli auricolari, in corrispondenza del logo Beats, sono integrati i controlli per regolare il volume, saltare i brani in riproduzione, fermare e riprendere la riproduzione e anche per accettare e rifiutare le chiamate in arrivo. La presenza del chip wireless Apple H1 che riduce i consumi di energia, aumenta l’autonomia, riduce i tempi di connessione Bluetooth e riduce anche la latenza audio.

Anche grazie a questo chip progettato da Cupertino l’autonomia viene migliorata di 3 ore rispetto al modello precedente. I nuovi auricolari Powerbeats funziona fino a 15 ore con una sola ricarica. Grazie alla tecnologia battezzata Fast Fuel bastano solamente 5 minuti di ricarica tramite connettore Lightning per ottenere un’ora di autonomia.

Sono presentati come indicati sia per gli sportivi che per gli utenti che hanno una vita attiva. La certificazione IPX4 significa che sono resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua. La certificazione come dispositivo Bluetooth di Classe 1 assicura connessioni sempre stabili con iPhone, iPad e Mac. Per contenere il prezzo di vendita non sono proposti con una cover batteria di trasporto, come invece avviene per AirPods e anche per Powerbeats Pro.

Il modello precedente Powerbeats3 è proposto a listino a 199,95 dollari, stesso prezzo in euro: mentre i nuovi auricolari Powerbeats si possono comprare al prezzo di 149,95 euro a partire da mercoledì 18 marzo.

