I nuovi sistemi di sicurezza di Volvo Trucks

Con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di ciclisti e pedoni, oltre a quello di facilitare il lavoro dei conducenti, Volvo Trucks sta introducendo una serie di nuovi sistemi di sicurezza per i suoi veicoli.

Tra i sistemi che sono stati sviluppati per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti, facilitando allo stesso tempo il lavoro dei conducenti, c’è l‘Assistenza Frontale a Corto Raggio. Il sistema è progettato per rilevare un ciclista o un pedone nella zona di rischio di fronte al veicolo tramite un radar anteriore e una telecamera, e per avvertire il conducente in caso di rischio imminente di collisione.

Un’altra caratteristica è un nuovo sistema di allerta al momento dell’apertura di una portiera. Questo sistema è progettato per avvertire se un pedone, un ciclista o un’auto si avvicina al al veicolo da dietro, sullo stesso lato del veicolo dove vi è aperta la portiera.

Alcune delle nuove funzionalità sono state sviluppate per soddisfare o superare – l’aggiornata legislazione sulla sicurezza dell’UE, la GSR-Global Safety Regulation (Regolamento Generale sulla Sicurezza), che entrerà in vigore da luglio 2024. Il Regolamento, che rende obbligatori diversi sistemi avanzati di supporto alla guida, mira ad aumentare la sicurezza stradale e migliorare la protezione di conducenti, pedoni e ciclisti. Introducendo la legislazione, l’UE prevede di salvare oltre 25.000 vite ed evitare 140.000 feriti entro il 2038.

“Siamo favorevoli a normative più severe in materia di sicurezza e Volvo Trucks offre già i sistemi che diventeranno obbligatori nel 2024 con il GSR,” afferma Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director presso Volvo Trucks.

Il sistema di Monitoraggio della Pressione Pneumatici (previsto nel GSR), controlla la pressione degli pneumatici sul veicolo e sul rimorchio. Il nuovo regolamento GSR stabilisce che se la pressione scende del 20% al di sotto della pressione di riferimento, il conducente deve essere informato tramite il display. Il sistema Volvo supera i requisiti legali, lasciando che il conducente scelga di essere avvertito anche prima della perdita di pressione prevista del 20%. Il sistema è poi in grado di monitorare un’ampia gamma di letture sotto e sovrapressione.

L’Assistenza intelligente alla Velocità (incluso nel GSR), tiene il conducente informato sui limiti di velocità, rilevando la segnaletica stradale e visualizzando il limite sul quadro strumenti. Il sistema visualizza il limite di velocità per la combinazione effettiva del veicolo e avverte, sia con avvisi visivi che acustici, se il limite di velocità viene superato.

La funzione Auto Hold aiuta a mantenere il camion fermo fino a quando non viane premuto l’acceleratore, quindi rassicura e assiste il conducente su pendii e colline.

L’ Assistenza intelligente alla Velocità sarà disponibile nella maggior parte dei mercati mentre le altre funzionalità saranno disponibili globalmente sui modelli Volvo FH, FM e FMX diesel, gas ed elettrici a partire da settembre di questo anno. I modelli Volvo FL and FE saranno dotati dei nuovi sitemi di sicurezza inclusi nel GSR prima della fine del 2023.

