Prezzi OLED in picchiata, buone notizie per TV ed Apple

I prezzi dei televisori OLED diminuiranno nei prossimi mesi. A riferirlo è il sito FlatpanelsHD spiegando che i costi dei pannelli QD-OLED da 65″ dovrebbero diminuire del 30% rispetto allo scorso anno, con ovvii benefici sui prodotti finali.

Un report della società DSCC prevede nei prossimi anni una diminuzione dei prezzi anche per i display WOLED (White OLED). Un pannello da 55″ che costa 450$ in una fabbrica cinese di LG, dovrebbe scendere al di sotto dei 300$ nel 2026. Stessa cosa riferisce per i pannelli QD-OLED, con prezzi previsti in calo “rilevante” nel 2023 per via di migliorie in termini di resa nelle strutture produttive.

Anche per i costi dei pannelli QD-OLED di Samsung sono previsti prezzi in calo. “Secondo le nostre stime, Samsung ha notevolmente migliorato la resa QD-OLED nel corso del 2022”, si legge nel report di DSCC. E ancora: “La resa media per i QD-OLED da 65″ era del 68% nel 2022. Ci aspettiamo che migliori fino all’84% nel 2023, e all’85% nel 2024, con il grande salto nella resa produttiva che permetterà un miglioramento sostanziale nel costo totale unitario”.

La riduzione dei costi porterà conseguenti benefici non solo per gli utenti di televisori OLED di LG e Samsung ma anche di altri marchi.

A fine aprile LG ha portato in Italia LG OLED evo G3, fiore all’occhiello dell’offerta 2023 di TV OLED del produttore sudcoreano. La serie in questione è disponibile in quattro tagli da 83, 77, 65 e 55 pollici con prezzi di listino di 6.499 euro per l’83 pollici, 5.199 euro per il 77 pollici, 3.599 per 65 pollici e 2599 euro per il 55 pollici.

Il produttore riferisce di luminosità del 70% maggiore (per i modelli da 55, 65 e 77 pollici) rispetto a un TV OLED LG tradizionale, e lo sfruttamento di tecnologie basate sul deep learning per “perfezionare la riproduzione delle immagini” e “aumentare il senso di immersività e coinvolgimento”.

iPad OLED, PHOLED e MicroLED

Il prossimo passo da gigante previsto nella tecnologia OLED sarà PHOLED: ne abbiamo parlato in questo articolo. Analisti e anticipazioni prevedono che Apple impiegherà schermi OLED in iPad e MacBook. Ma il colosso di Cupertino investe da anni nella tecnologia microLED che sembra sostituirà gli schermi OLED più avanti nel corso degli anni: il primo dovrebbe essere Apple Watch nel 2025.