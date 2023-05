ARM spinge per Android solo 64 bit, iPhone lo è dal 2017

Per la prima volta tre nuove architetture ARM sono solo 64 bit. Nell’ambito di Total Compute Solutions 2023 (TCS23), Arm Limited ha annunciato Cortex-X4, Cortex-A720, Cortex-A520 e DSU-120, reference platform / architetture che saranno impiegate nei processori in futuri smartphone, notebook e dispositivi vari.

Tra le peculiarità di queste piattaforme, il set di istruzioni AArch64 esclusivamente a 64 bit e migliorie sul versante latenza e larghezza di banda, rispetto alla precedente generazione.

È stato eliminato il supporto alle applicazioni 32 bit e le architetture sono offerte con core ad alte prestazioni, uno di medio livello e uno a basso consumo – che i clienti ARM potranno sfruttare per creare SoC esclusivamente a 64 bit, una mossa che Apple e iPhone hanno fatto sei anni fa.

Tre architetture ARM solo 64 bit

La CPU Cortex-X4 è indicata (qui i dettagli tecnici) come la più veloce CPU ARM mai progettata, con migliore in termini di performance del 15% rispetto ai dispositivi Android top di gamma. Le migliorie sono presenti anche lato consumo con efficienza energetica migliorata del 40%, maggiore scalabilità e fino a 2MB di cache L2 per core.

La nuova DSU-12 (DynamIQ Shared Unit, blocco con cache, interfacce e porte) offre configurazioni con cache L3 di maggiori dimensioni, con 24MB o 32MB, aumentando le performance e riducendo i consumi richiesti.

Tutti i nuovi prodotti nascono sulle fondamenta dell’architettura Armv9.2, con insiti miglioramenti in termini di performance e sicurezza lato CPU.

Cortex-A720 è sostanzialmente un rinnovamento delle Cortex-A715 (già a 64 bit) e anche in questo caso l’azienda britannica riferisce di migliorie in termini di prestazioni (+15%) a parità di frequenza, e dell’efficienza (+20%).

Cortex-A520 vanta migliorie del 22% rispetto al Cortex-A510, a parità di processo produttivo e frequenza operativa, e miglioramenti dell’8% a parità di consumo.

I partner ARM avranno la possibilità di offrire configurazioni con fino a 4 core Cortex-X4, 4 core Cortex-A720 o 6 core Cortex-A520. È stata annunciata anche la GPU Immortalis-G720 che promette migliorie del 15% in termini di prestazioni, del 40% in termini di efficienza di sistema e minore sfruttamento della larghezza di banda.

Apple e ARM

Anche i chip di Apple sono basati su architettura ARM, ma non è dato sapere se e quando il colosso di Cupertino impiegherà queste ultime architetture nei suoi chip. Per il momento Apple non ha ancora adottato l’architettura ARMV9.

Ricordiamo che ARM è stata fondata nel 1990 da una joint venture tra Acorn Computers, Apple e VLSI Technology per sviluppare processori con architettura RISC. I primi chip sono stati impiegati nei computer Acorn Archimedes e anche nei palmari Apple Newton.