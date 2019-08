I pannelli solari prendono fuoco sui negozi, Tesla denunciata da Walmart

Non un incendio, ma sette, sui tetti di sette negozi, dopo l’installazione dei pannelli solari. La multinazionale della grande distribuzione statunitense non poteva fare finta di niente: Walmart denuncia Tesla.

I pannelli solari sul tetto di sette negozi di Walmart hanno preso fuoco, presumibilmente a causa di insufficienti sistemi di sicurezza. Walmart crede che sia colpa della società produttrice – Tesla – che non ha completato correttamente l’installazione dell’impianto elettrico e solare e che si è affidata a persone che “mancavano di formazione e conoscenze sull’energia solare di base”, secondo quanto riportato da Walmart alla CNBC.

La catena di negozi ha accusato Tesla e ha citato la società in giudizio per violazione del contratto, grave negligenza e mancato rispetto degli standard del settore. La richiesta è quella di pagare i danni relativi agli incendi e di occuparsi della rimozione dei pannelli da oltre 240 negozi Walmart.

Tesla non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma è probabile che lo faccia nelle prossime settimane: questa azione di Walmart e l’insuccesso dell’installazione dei pannelli non è certo una pubblicità positiva per l’attività nel settore dell’energia solare.

Tesla nel 2016 aveva presentato le tegole solari, Solar Roof, una struttura comporta da pannelli fotovoltaici mascherati con effetto tegola.

