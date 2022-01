I risultati del primo trimestre Apple il 27 gennaio

Apple presenterà il 27 gennaio i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2022. I risultati in questione saranno interessanti per comprendere l’andamento delle vendite degli iPhone 13, degli AirPods 3, dei MacBook Pro con M1 Pro e Max e altri dispositivi venduti nel trimestre che include le festività natalizie di dicembre.

Il CEO di Apple, Tim Cook, presentando a ottobre i risultati del quarto trimestre fiscale aveva riferito che l’azienda aveva dovuto fare i conti con vincoli dettati dai fornitori di componenti di iPhone, iPad e Mac, con la carenza di chip e interruzioni delle produzioni legate alla pandemia nel sud-est asiatico, spiegando che i problemi di approvvigionamento avevano influenzato il trimestre e sono costati alla Mela circa 6 miliardi di dollari.

Il primo trimestre dello scorso anno Apple aveva annunciato un record assoluto in termini di fatturato pari a 111,4 miliardi di dollari, un incremento del 21 percento rispetto all’anno precedente; per il primo trimestre del 2022 Apple non ha fornito alcuna guidance.

Apple presenterà i risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2022 alle 13,30 orario di Cupertino, quindi verso le 22,30 in Italia. Alla comunicazione seguirà la conference call con i commenti di Tim Cook e di Luca Maestri, responsabile finanziario di Apple, programmata per le ore 14 di Cupertino, quindi alle 23 in Italia. Come avviene da sempre macitynet pubblicherà un articolo con tutti i punti salienti della presentazione Apple oltre notizie e approfondimenti.

