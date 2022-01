Il visore AR/VR di Apple integrerà obiettivi “pancake”

Il visore di Apple dovrebbe essere presentato quest’anno e le spedizioni sono previste entro il primo trimestre del 2023.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities in una nota per gli investitori riportata dal sito Macrumors. Kuo riferisce che il visore in questione integrerà “obiettivi 3P pancake”, particolarmente compatti al punto da ricordare la tradizionale frittella americana (quella da cospargere con lo sciroppo d’acero). Gli obiettivi in questione permetterebbero alla luce di riflettere avanti e indietro tra display e lenti, un design che permetterebbe a Apple di offrire un visore compatto e leggero.

Lo scorso anno era circolata una voce secondo la quale Apple avrebbe intenzione di sfruttare per il visore lenti di Fresnel, n tipo di lente caratterizzata da uno spessore totale ridotto che, tra le altre cose, permette la costruzione di ottiche meno ingombranti.

Secondo Ross Young, analista specializzato in display, il visore di Apple integrerà tre diversi display, con la configurazione che prevede due display micro OLED insieme a un pannello AMOLED.

Ricordiamo che il primo visore Apple è atteso con un processore principale concapacità di calcolo paragonabile a un Mac, un processore secondario per la gestione dei sensori e di ben 15 moduli ottici, display con risoluzione 4K, tracciamento oculare, connettività Wi-Fi 6E e altro ancora. Secondo Morgan Stanley l’ingresso di Apple in questo settore cambierà completamente il mercato.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.