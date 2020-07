iPhone 11 ora è assemblato anche in India

Apple costruisce già alcuni dei suoi smartphone fuori dalla Cina, soprattutto in India ma anche in Brasile, fino ad oggi però si è trattato di modelli economici o delle generazione precedenti: così, con l’avvio della produzione di iPhone 11 in India, è di fatto la prima volta che un top di gamma di Cupertino viene assemblato fuori dal Paese del Dragone.

Anche se a marzo in crisi da Coronavirus erano emersi dubbi sulla possibilità di questa mossa, in realtà il piano di iniziare a produrre anche i terminali top di gamma in India è in corso da anni. Dopo iPhone SE nel 2017 e l’anno scorso con iPhone XR, era già noto da tempo che l’obiettivo era quello di iniziare a produrre anche iPhone 11 in India, oltre che di incrementare piuttosto rapidamente le unità prodotte localmente.

Due le ragioni principali: prima le politiche protezionistiche di Trump, con una serie di rialzi nei dazi doganali e tensioni su import-export con la Cina, e successivamente blocchi della produzione e rallentamento delle fabbriche in Cina per Coronavirus, hanno spinto sempre più Apple a valutare un piano di diversificazione geografica della produzione. Ormai da diversi anni in Cina si concentrano la maggior parte dei fornitori e soprattutto assemblatori che realizzano i prodotti di Cupertino, oltre che di tutti gli altri principali marchi di tecnologia.

Così non sorprende che Apple e i suoi assemblatori di riferimento, leggi Foxconn, Wistron e Pegatron, stiano incrementando investimenti e capacità di produzione in India, come rileva The Economic Times. Oltre alla diversificazione geografica delle forniture, il piano permette di ridurre i dazi doganali su smartphone e computer e altri prodotti assemblati in Cina e venduti in India.

L’inizio della produzione iPhone 11 in India non sarà l’unica novità in arrivo quest’anno per questo mercato strategico. Entro la fine di quest’anno arriverà il negozio Apple Store online indiano, mentre per il 2021 è atteso il primo negozio fisico Apple Store del Paese.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, iPhone e AirPods sono disponibili ai rispettivi collegamenti.