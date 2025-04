I telefoni Android si riavvieranno ogni 3 giorni se inutilizzati

Un aggiornamento renderà i dispositivi Android più sicuri attivando una funzionalità che prevede il riavvio automatico del telefono se non viene toccato da 3 giorni.

Lo riferisce il sito statunitense Ars Technica spiegando che l’aggiornamento è parte dei Google Play Services update, un update che implementa una funzionalità per Android denominata “inactivity reboot” che sarà attivata dalla prossima settimana con la versione 25.14 dell’app.

L’Inactivity reboot, come il nome suggerisce riavvierà automaticamente il telefono dopo 72 ore che non è usato, una funzionalità analoga a quella già vista su iOS 18 lo scorso anno.

Per tutta una serie di motivi, i telefoni riavviati sono più difficili da scardinare con strumenti di analisi forense come quelli usati da forze dell’ordine o cybercriminali, tool che non fanno altro che tentare attacchi brute force (cercando di individuare il codice provando tutte le possibili combinazioni). Si tratta dunque di un ulteriore livello di protezione per complicare accessi illeciti o tentativi di sblocco da parte di malintenzionati.

Serviranno ancora settimane prima di vedere la funzione attiva su un ampio numero di dispositivi. Google non ha indicato dettagli sulla compatibilità ma tenendo conto della natura dei Play Services, possiamo ipotizzare che la funzionalità in questione sarà disponibile sulla maggior parte dei dispositivi Android sul mercato.

Qui vi spieghaimo perché riavviare il telefono una volta al giorno è il miglior modo per difendersi dagli attacchi noti come “zero click”.

