I tre mesi di prova gratuita d Apple Music forse saranno ridotti a uno

Apple potrebbe non offrire più i tre mesi di prova gratuita per Apple Music, riducendo la possibilità di provare gratuitamente il servizio per un solo mese.

In una pagina web dedicata agli accessori sul sito Apple USA appare un banner che propone un mese di prova gratuita ad Apple Music, anziché i tradizionali tre mesi offerti finora. Potrebbe trattarsi semplicemente di un errore ma anche di un cambiamento alle politiche che riguadagno la trial dei tre mesi. Cliccando sul banner, secondo quanto riporta Il sito Macrumors, viene ad ogni modo ancora proposta la prova di tre mesi in iTunes in cui non si fa menzione della trial di un mese.

Il banner in questione appare anche sul sito italiano ma nel nostro Paese e anche sul sito web francese di Apple la pubblicità fa al momento riferimento ancora a tre mesi di trial.

Apple ha cominciato a offrire la possibilità di provare Apple Music per tre mesi sin da giugno 2015, quando il servizio è stato lanciato. Gli utenti sono invitati a iscriversi gratuitamente al servizio per 3 mesi, dopo questo periodo, è prevista un’iscrizione mensile di 9,99 €. È inoltre disponibile l’abbonamento studenti a 4,99 € al mese e l’’iscrizione per famiglie, che fornisce il servizio a un massimo di sei famigliari per 14,99 € al mese.

A differenza del servizio rivale Spotify, Apple Music non offre l’ascolto gratuito (sponsorizzato dalla pubblicità) all’infuori del periodo di trial. Apple dichiara per Apple Music oltre 60 milioni di abbonati, ancora lontana dai 100 milioni di abbonati dichiarati da Spotify. Ridurre da tre mesi a uno il periodo di prova, consentirebbe ad Apple di guadagnare di più: nei tre mesi di prova è infatti sempre e comunque necessario pagare i titolari dei diritti e le case discografiche, ma sarebbe una mossa per raschiare davvero il fondo del barile…

