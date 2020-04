I video Canon Connected svelano i segreti di fotografia e videomaking

Nasce Canon Connected, uno spazio gratuito che offre contenuti studiati per tutte le necessità: dalla didattica all’intrattenimento e come fonte di ispirazione per tutti gli appassionati del mondo dell’imaging.

I contenuti video sono prodotti dai Canon Ambassador e dalla community di filmmaker, esperti e influencer a livello europeo. La piattaforma sarà regolarmente aggiornata con video stimolanti e informativi per consentire agli appassionati di sviluppare nuove competenze, perfezionare le proprie tecniche in questo particolare periodo di pandemia.

Attraverso articoli dedicati l’azienda spiega ad esempio come realizzare ritratti di famiglia spontanei e fotografare i neonati, come catturare la natura in un contesto urbano, come realizzare video destinati ai social media, come padroneggiare le fotografie destinate al settore moda o perché creare un fotolibro.

Si tratta di un’iniziativa europea nata per offrire l’opportunità di condividere esperienze e conoscenze attraverso una community virtuale di appassionati di fotografia, consentendo di fruire di queste competenze direttamente da casa. Al suo interno sono proposti molti dei progetti sviluppati da Canon nei diversi paesi, fra cui Canon Academy On Air in Italia, la piattaforma di formazione in livestreaming lanciata negli scorsi giorni già caratterizzata da un fitto calendario di appuntamenti.

Si può scegliere tra un ricco assortimento di argomenti che comprendono anche suggerimenti, trucchi e tutorial per chiunque sia interessato ad apprendere dai grandi maestri del mondo imaging o semplicemente perfezionare le proprie abilità fotografiche o di videomaker.

Tra gli artisti più affermati al mondo figurano tra i tutorial ad esempio il fotografo Daniel Etter, vincitore del premio Pulitzer, Ulla Lohmann, fotografa documentarista e di viaggi e l’esperta editoriale Wanda Martin, che illustrano come realizzare un set di ripresa direttamente a casa. Il fotografo sportivo Richard Walch mette invece a disposizione le proprie competenze per il vlogging, mentre la fotografa di famiglia Helen Bartlett condivide i suggerimenti per fotografare i bambini sempre in movimento.

Potete dare uno sguardo ai contenuti pubblicati nella pagina di Canon Connected cliccando qui.