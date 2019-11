Caricatutto da scrivania con 5 slot in offerta a 25,19 euro

Se cercate un dispositivo che sia in grado di ricaricare cinque dispositivi insieme riducendo al contempo il disordine “elettronico” in casa e l’occupazione delle prese, date uno sguardo ai caricatutto da tavolo di Orico in offerta su Amazon a soli 25,19 euro spedizione inclusa.

Di questo praticissimo accessorio abbiamo parlato in occasione della recensione che vi invitiamo a leggere cliccando qui per saperne di più. In breve è un apparecchio che semplifica la ricarica e il deposito temporaneo dei dispositivi di tutta la famiglia.

Si tratta di uno stabile supporto con diverse scanalature all’interno delle quali è infatti possibile poggiare su un lato indistintamente smartphone e tablet. Grazie alle prese USB adiacenti è possibile collegare dei cavi di lunghezza non eccessiva (quelli lunghi intorno ai 10-15 centimetri sono i più pratici) e ricaricarne la batteria.

Questo caricatutto infatti incorpora un cavo di alimentazione che eroga la giusta potenza per ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed alla massima potenza (40W). In sostanza quindi con una sola postazione si potranno tenere in ordine i dispositivi di tutta la famiglia per averli sempre pronti e carichi di energia.

Se siete interessati all’acquisto, questo caricatutto con 5 slot costa 36 euro ma con il codice J7HMXS4Y lo comprate in sconto a 25,19 euro spedizione inclusa. In dotazione trovate anche due cavi Lightning, due cavi USB-C e un cavo microUSB per usarlo fin da subito.